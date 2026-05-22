Un bărbat acuzat că ar fi încercat să răpească două minore în capitală, reținut de Poliție. „Informațiile au fost plasate inițial pe rețelele de socializare, fără o sesizare prealabilă a autorităților”
Oamenii legii verifică informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora un bărbat ar fi încercat să răpească două minore în sectorul Buiucani al capitalei.
Conform Inspectoratului General al Poliției (IGP), suspect este un bărbat de 43 de ani, care a fost identificat și reținut.
„În continuare, oamenii legii întreprind măsuri pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Precizăm că informațiile au fost plasate inițial pe rețelele de socializare şi grupuri private, fără o sesizare prealabilă a autorităților.
În acest context, facem apel către cetățeni ca, în cazul unor suspiciuni privind eventuale fapte ilegale, să sesizeze imediat Poliția și să colaboreze cu instituțiile statului pentru documentarea promptă și obiectivă a fiecărui caz”, a transmis IGP.