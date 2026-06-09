Un bărbat a murit, iar tatăl său a fost rănit după explozia unei butelii de gaz la Băcioi

Un bărbat de 31 de ani a decedat, iar tatăl său, în vârstă de 56 de ani, a suferit arsuri în urma unei deflagrații produse de o butelie de gaz propan-butan într-o gospodărie din comuna Băcioi, municipiul Chișinău. Incidentul s-a produs în seara zilei de 8 iunie, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit instituției, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:25. Deflagrația s-a produs în bucătăria de vară a gospodăriei, după ce proprietarul a înlocuit butelia de gaz goală conectată la aragaz cu una încărcată. Explozia s-a produs după conectarea acesteia.

În urma incidentului, proprietarul locuinței și fiul său au suferit arsuri pe diferite suprafețe ale corpului. Ambii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, însă tânărul de 31 de ani a murit din cauza traumelor suferite.

În urma cercetărilor preliminare, specialiștii IGSU au stabilit că deflagrația s-ar fi produs din cauza unei scurgeri de gaz la conexiunea dintre reductor și furtun.

În acest context, salvatorii îndeamnă cetățenii să utilizeze cu prudență buteliile de gaz și recomandă păstrarea acestora în exteriorul locuințelor, în spații special amenajate. Pompierii reamintesc că instalațiile conectate la gaze naturale și buteliile de gaz „trebuie să fie verificate sistematic, iar în cazul depistării unor defecțiuni, cetățenii trebuie să solicite ajutorul specialiștilor”.

Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2026 au fost înregistrate 12 deflagrații provocate de scurgeri de gaze. În urma acestora, o persoană și-a pierdut viața, iar alte 11 au fost rănite.