Trei medalii de bronz pentru R. Moldova la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Szeged

Sportivii R. Moldova au cucerit trei medalii de bronz la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori și U-23, desfășurate la Szeged, Ungaria. Potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Educației și Cercetării, rezultatele confirmă forma excelentă a lotului național, la doar trei săptămâni după performanțele obținute la Campionatul Mondial de la Halifax, Canada, unde reprezentanții țării au urcat, de asemenea, pe podium.

După ce a adus Republicii Moldova două medalii de bronz la Campionatul Mondial de la Halifax, canoistul Mihai Chihaia a obținut din nou două clasări pe podium.

Prima medalie de bronz a fost cucerită în proba de canoe simplu pe distanța de 1000 de metri, pe care a încheiat-o cu timpul de 3:55.135. Ulterior, Chihaia a urcat din nou pe podium în proba de 200 de metri, înregistrând timpul de 42.883.

Cea de-a treia medalie de bronz pentru Republica Moldova a fost obținută de tandemul Lev Lunin și Maxim Rogut, în proba de kaiac dublu pe distanța de 500 de metri. Cei doi au trecut linia de sosire în 1:41.388, fiind devansați doar de echipajul din Belarus, format din Artiom Vaitseshyn și Heorhi Varazhun (1:39.071), și de cel al Ungariei, alcătuit din Armin Palinkas și Hunor Mayer (1:39.985).