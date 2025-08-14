Trei avioane ucrainene utilizate pentru misiuni de căutare-salvare au aterizat miercuri pe Aeroportul Internațional Mărculești, pentru lucrări de mentenanță

Trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești în seara zilei de miercuri, 13 august, pentru păstrarea temporară și efectuarea lucrărilor de mentenanță, anunță Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) într-un comunicat de presă. Aeronavele fac parte din categoria de căutare-salvare.

Acestea au efectuat zborul în baza unei autorizații emise de AAC, cu coordonare prealabilă prin canale diplomatice, în colaborare cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

„Relocarea temporară a acestor aeronave are loc în urma solicitării oficiale din partea Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei din 21 iulie 2025, care include cinci aeronave utilizate în misiuni umanitare și de urgență (Antonov An-26 – 1 unitate, Antonov An-32P – 3 unități, Antonov An-32B – 1 unitate). Amplasarea aeronavelor a fost stabilită pe Aeroportul Internațional Mărculești, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”, notează AAC.

Autoritatea menționează că „orice activitate de întreținere a aeronavelor poate fi desfășurată exclusiv de organizații de întreținere autorizate, în baza unui contract legal încheiat cu operatorul aeronavei”.