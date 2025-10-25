Trecerea la ora de iarnă. Cum să te adaptezi mai ușor. Sfaturile unui psiholog

În noaptea de 25 spre 26 octombrie, R. Moldova va trece la ora de iarnă – moment în care ceasurile se vor da înapoi cu o oră, de la 04:00 la 03:00. Această modificare reprezintă, de fapt, revenirea la fusul orar natural al fiecărei țări și face parte dintr-o măsură aplicată la nivel european, valabilă pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

Deși câștigăm teoretic o oră de odihnă, organismul nu se adaptează întotdeauna ușor la această modificare bruscă a ritmului biologic. Zilele devin mai scurte, iar lipsa luminii poate influența starea de spirit și echilibrul emoțional, provocând uneori oboseală, somnolență sau lipsă de energie. „Recomand practica de automonitorizare zilnică: puteți să vă creați un calendar al dispoziției pentru a observa evoluția stării de energie și a tonului gândurilor”, recomandă psihologa Doina Chiosa.

