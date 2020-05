SONDAJ / Anularea stării de urgență

Mai multe guverne ale statelor, afectate de COVID-19, au ridicat măsurile de restricție, forțate de situația socială și economică din țările lor. O relaxare parțială a restricțiilor au fost anunțate acum două săptămâni și în R. Moldova, iar de pe 15 mai va fi anulată și starea de urgență, fapt care a pus mai multă lume în derută. În timp ce unii aprobă, alții dezaprobă sau cred că guvernul se grăbește, în condițiile în care numărul bolnavilor și a morților crește.

Nicolae Chicu, student USM

Relaxarea restricțiilor, anunţată de autorități, reprezintă paradoxul absolut al unei ța ri în care politicienii gândesc cu buzunarul, nu cu creierul. Suntem în an electoral și preşedintele, de rând cu toți oamenii pe care i-a plasat în funcţii-cheie, nu au altă grijă decât să facă pe plac electoratului, or, un număr mare dintre cei care-i votează sunt oameni care nu au respectat şi nici nu vor respecta regimul de autoizolare. Autorităţile mizează pe o ,,prietenie” oarba cu cetățenii, iar relaxarea restricțiilor în momentul în care virusul avansează ne-ar putea costa un număr mare de îmbolnăviri şi decese, cu părere de rău.

Cristina Duplachi, studentă USM

Starea de urgenţă a fost declarata până la data de 15 mai, timp în care totul ar fi trebuit ținut sub control. Cu regret, autorităţile se grăbesc. Au permis deja plimbările în aer liber, multe instituţii și-au reluat activitatea, se deschid piețele comerciale, a fost repus în circulație transportul public. Este greu de înțeles, în condițiile în care în loc să scadă, numărul celor infectaţi şi al celor decedați este în creștere. Oamenilor li se cere să nu apară în locurile publice fără masca şi mănuși, dar cum să nu iasă, dacă ei iau exemplu de la cei care ne conduc… Consider ca trebuie sa ascultăm mai puţin autorităţile şi mai mult medicii.

Nata Albot, jurnalistă

Relaxarea măsurilor este absolut necesara , în pofida cifrelor. Altfel, vom muri nu de virus, ci de foame sau de depresie. După cum susțin şi oamenii de știință, coronavirusul, oricum, nu va dispărea. Aşa ca va trebui sa înva ța m sa trăim cu el. Iar ”să învățăm” presupune multa educaţie. Ce nu mi se pare în ordine este modul în care autorităţile au comunicat şi comunica pe tema pandemiei şi a măsurilor de protecţie. Consider anormal felul în care autorităţile îşi fac aparițiile publice, ba cu masca , ba fără masca , cum comunică, fără gram de empatie, fără grija sincera . Lipsa de încredere în autorități, în organele care asigura ordinea publica face mult mai mult rău decât relaxarea măsurilor. Avem exemple de state europene care au avut măsuri relaxate din start. Și la ei cifrele nu au fost optimiste, însă daca ați vorbi cu cetățenii lor, majoritatea ar avea o atitudine responsabilă față de comunitate şi respectuoasa față de autorități.

Victor Pulbere, student, Iaşi

Depinde de noi. Atât timp cât cetățenii vor fi responsabili și vor respecta cu strictețe normele impuse de OMS, relaxarea restricțiilor, anunțate de autorități, nu va avea impact negativ asupra situației epidemiologice din țară. Purtăm mănuși și mască, respectăm igiena, distanța sociala… Noi facem diferența.

Doina Danielean, prezentatoare Radio/TV

Dacă facem abstracție de factorul politic şi de preferințele noastre personale, tind sa cred ca aceste decizii sunt totuși bine gândite, motivate şi justificate, având în vedere şi situația economica , şi cea sociala pe care le avem la moment. Presupun ca cei care iau decizii, fie la nivel național, fie la nivel internațional, se consultă, în acest sens, și cu specialiști competenți din domeniile vizate.

Dan Ioniță, fondator Maxfashion

Consider ca restricțiile pot fi relaxate, dar în condiţiile în care am respecta niște reguli: purtarea măştilor, obligatoriu în spațiile închise, respectarea normelor de igiena , etc. Observăm ca aceasta practica au adoptat-o mai multe țări. La noi, situația pare să nu fie atât de gravă. Eventual, în cazul în care relaxarea restricțiilor ne aduce o creștere brusca a infectărilor sau deceselor, suntem gata sa revenim în case, la geam.