Situația de securitate din regiune în contextul războiului din Ucraina și valul de refugiați – subiectele discutate de președinta Sandu cu Ilva Johansson, comisara europeană pentru Afaceri Interne

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, anunță printr-un mesaj pe Facebook că a discutat joi, 12 mai, cu Ilva Johansson, comisara europeană pentru Afaceri Interne despre situația de securitate din regiune în contextul războiului din Ucraina, dar și despre valul de refugiați generat de război.

„(…) Am menționat că pentru noi este important să-i ajutăm, în continuare, pe toți cei care au nevoie de adăpost. Comisarul Ilva Johansson a spus, la rândul său, că solidaritatea cetățenilor moldoveni în această situație a fost una fără precedent și ei merită toată aprecierea. Am discutat cu doamna Comisar Ilva Johansson și despre efortul autorităților țării de a face față noilor provocări – acțiunile de consolidare a frontierei, majorarea numărului de polițiști de frontieră și de polițiști implicați în asigurarea ordinii publice, mobilizarea instituțiilor pentru a asigura condiții optime pentru refugiați. Am menționat că pentru noi prioritară rămâne siguranța și securitatea cetățenilor noștri, și am apreciat implicarea și devotamentul de care au dat dovadă în această perioadă angajații diverselor structuri ale forțelor de ordine. De asemenea, am mulțumit UE pentru detașarea rapidă în Moldova a ofițerilor FRONTEX și a altor experți care lucrează împreună cu poliția de frontieră, pentru asistența oferită de EUBAM refugiaților și pentru măsurile de relocare a acestora în țările UE”, se menționează în mesajul postat de președinta Sandu după întrevedere cu Ilva Johansson, comisara europeană pentru Afaceri Interne.