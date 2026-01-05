Sistemul electronic de prescriere a medicamentelor, modernizat cu sprijin financiar extern. Care sunt noutățile

Sistemul informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” a fost modernizat, cu ajutorul Uniunii Europene, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Organizației Mondiale a Sănătății. Conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Sănătății luni, 5 ianuarie, au fost implementate „14 dezvoltări funcționale care simplifică procesul de prescriere și eliberare a medicamentelor compensate”.

Noile funcționalități ar permite medicilor să introducă mai ușor datele medicale (inclusiv mai multe diagnostice pe o singură rețetă), ar reduce erorile la prescriere și aplică aplicarea automată a plafoanelor și regulilor de compensare. Pentru pacienți, sistemul oferă posibilitatea valorificării prescripției în mai multe vizite la farmacie, fără limitări.

Totodată, au fost consolidate măsurile de securitate și antifraudă și a fost optimizat procesul de decontare către Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).

„Medicii pot introduce mai ușor informațiile despre medicamentele compensate, iar pacienții pot primi mai rapid tratamentul necesar. Mai puțină birocrație înseamnă mai mult timp pentru actul medical și servicii mai accesibile pentru cetățeni”, notează Ministerul Sănătății.

De asemenea, în cadrul Sistemului informațional automatizat „Asistența medicală primară” (SIA AMP), gestionat de CNAM, pentru modulul de screening cervical, coordonat și implementat de Institutul Mamei și Copilului, a fost dezvoltată funcționalitatea de notificare automată a persoanelor eligibile pentru screening, prin platforma guvernamentală de notificare electronică MNotify. Această funcționalitate sprijină informarea și conștientizarea importanței screeningului, contribuind totodată la depistarea timpurie a bolilor și la prevenirea cancerului de col uterin.

Sistemul informațional automatizat „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” a fost lansat în aprilie 2024. eRețeta va fi prescrisă atât de medicul de familie, cât și de orice medic specialist, inclusiv cei din cadrul unităților de primiri urgențe și cei care prestează servicii de îngrijiri comunitare și îngrijiri paliative la domiciliu.