Scrisoare din diasporă către fost președinte de țară: „De 16 ani îmi cresc copiii prin telefon. Lăsați poporul să aleagă un om cu demnitate”

„SCRISOARE DESCHISĂ LUI VORONIN ŞI COPIILOR SĂI!!!

Dle Voronin! O să încep de la matale, pentru că văd că îndemni lumea să nu iasă la vot pentru că nu-ți place nici un candidat. Dar știi matale că anume pe vremea când erai DUMNEATA președinte (în 2004) eu am fost nevoită să-mi las trei copii și să plec în lumea mare pentru a-i putea crește? Cum crezi, ce m-am făcut pe mine să plec? Am plecat pentru că nu mă mai puteam descurca în țara noastră… M-am pornit fără să știu unde mă duc și ce mă așteaptă… Am achitat atunci 4500 euro luați la procente, dar am întors înapoi 21 mii timp de șase ani, și tot șase ani nu am fost NICIODATĂ acasă, nu mi-am cuprins copiii, nu am vizitat mormântul părinților mei și nu mi-am văzut soțul, frații și surorile, matale îți închipui PRIN CE AM TRECUT EU împreună cu familia mea? Și de atunci, 16 ani eu i-am crescut, i-am văzut și i-am iubit prin telefon! Și acum îmi cresc nepoții prin telefon. Matale ai fost vreodată într-o școală sau într-o grădiniță să privești în ochi triști și plini de lacrimi ai copiilor care cresc fără mame? Matale știi cum arată ochii unui copil care nu-și vede mama? Știi cum arată ochii unei mame care nu-și vede copilașii ani la rând? Ei sunt secați de lacrimi, domnule Voronin. Lacrimi care dacă ar curge toate odată v-ar înneca pe toți hoții într-o clipă să vi se uite și numele…

Matale în tot acest răstimp cu ce te-ai ocupat? Ce ai făcut matale domnule Voronin, ca eu sa nu fiu nevoită să plec? Ai fost la guvernare mulți ani la rând cu ce te-ai ocupat în acest timp de nu ai avut timp sa te ocupi de soarta poporului care ți-a încredințat soarta? Știi ce ai făcut? AI CRESCUT HOȚI! DA-DA, în timp ce noi ne creșteam copiii la telefon din străinătate, matale creșteai hoți: l-ai crescut pe Lupu, pe Plahotniuc, pe Dodon, ai dădăcit-o pe Grecianîi… Pe aceștea care au rămas să ne fure după ce te-ai săturat de furat matale cu feciorul matale… Și acum zici că nu-ți place Dodon? Dap e copilul matale – cum ți l-ai educat: trădător și hoț – așa ni l-ai lăsat pe capul nostru. Noi de departe fiind am educat copii care au ajuns OAMENI, da iaca la matale a fost mai greu cu educația… Și acum noi ne chinuim cu dânșii și tot matale nu-ți plac… Matale îi judeci că sunt corupți, dap ce au văzut la matale aceea fac și ei… Fix așa ați fost cu toții de la conducere în ultimii 30 de ani…De asta și am ajuns să trăim în așa sărăcie…

Dar să vezi că nici Maia Sandu nu-ți place… Doar că ea nu-ți place din alte considerente…. S-ar putea să se întoarcă roata și să vă ceară socoteală -iaca de ce nu-ți place… Dar noi, tot de departe, vom avea grijă să o ajutăm să devină președinte, poate v-a veni de hac odată… Iaca așa, Dle Voronin, eu care nu am scris niciodată nimic nicăieri, am ajuns să-ți scriu scrisoare deschisă. Lăsați poporul să aleagă un om cu demnitate, nu cum ai fost matale și cu copiii politici ai matale. Nu te amesteca și nu induce lumea în eroare. Dacă nu ai știut atâția ani cum să faci un bine pentru țara asta, măcar acum NU-I FACE RĂU….

MAIA SANDU ORICUM VA ÎNVINGE. Trebuie să fie bine și la noi odată.

( Ecaterina Butnaru, Italia )