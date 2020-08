Școlile și grădinițele din R. Moldova ar urma să fie redeschise de la 1 septembrie. Anunțul făcut de președintele Dodon

Școlile și grădinițele din R. Moldova ar urma să fie redeschide de la 1 septembrie, așa, cum au anunțat acum câteva zile autoritățile centrale. Anunțul a fost făcut de către președintele R. Moldova, Igor Dodon, după ședința săptămânală de lucru.

Potrivit lui Igor Dodon, subiectul cu privire la redeschiderea grădinițelor și școlilor va fi discutat, încă odată, în cadrul Comisiei pentru Sănătate Publică pentru „a aduce claritate”.

„Cunoașteți că avem o situație nu simplă, avem înregistrate multe cazuri noi, însă cunoașteți că săptămâna trecută am avut o dinamică care demonstrează o scădere de 1,3 % a cazurilor înregistrate în Republica Moldova. Săptămâna trecută am avut 2 998 de cazuri, iar rata de contagiozitate este de 1,5, care, de asemenea, s-a micșorat față de săptămâna trecută. Am discutat astăzi despre deschiderea grădinițelor și școlilor și am decis să propunem Comisiei Sănătate Publică ca totuși să fie claritate și pentru părinți, ca grădinițele și școlile să fie deschise la 1 septembrie”, a menționat Dodon.