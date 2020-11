Șase copii din raionul Ștefan Vodă, rămași orfani, după ce ambii părinți au decedat la scurt timp unul după altul

Șase copii din satul Răscăieți, raionul Ștefan Vodă, cu vârste cuprinse între doi și 15 au rămas orfani, după ce ambii părinți au decedat la scurt timp unul după altul. Mama acestora, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită fără suflare în propria casă, în această dimineață. Potrivit Poliției, pe corpul acesteia nu au găsit urme de moarte violentă. Tatăl copiilor a fost omorât în bătaie, în urma unui conflict cu un bărbat de 26 ani, la începutul lunii octombrie anul curent.

Potrivit serviciului de presă al Inspectoratului Național de Poliție, oamenii legii au fost sesizați în dimineața zilei de marți, 24 noiembrie, la ora 06:30, de către asistenta medicală din localitate, care a comunicat că a depistat o femeie de 35 decedată la domiciliu. Cadavrul femeii a fost găsitt de fiica acesteia de 15 ani, care a anunțat asistenta medicală.

Potrivit oamenilor legii, „din declarațiile rudelor în ultima perioadă de timp aceasta se simțea rău, având simptome caracteristice răcelii, dar evita să se adreseze la medic. În urma examinării de către medicul legist pe corpul femeii nu au fost depistate urme de moarte violentă. Preventiv, se presupune că decesul femeii ar fi survenit din cauza pneumoniei”.

Tatăl copiilor, omorât în bătaie, în urma unui conflict cu un bărbat de 26 ani

Totodată, Poliția precizează că soțul femeii decedate astăzi a fost omorât în bătaie la 5 octombrie 2020, în urma unui conflict cu un bărbat de 26 ani. Acesta avea 45 ani.

Cu câteva zile în urmă, despre acest caz a anunțat și deputatul Platformei DA, Vasile Năstase, mărturisind că recent s-a pomenit cu cei șase copii și mama lor la sediul partidului.

Vasile Năstase

„Acum o lună și ceva patru nemernici au omorât un om, un amărâștean din satul Răscăieți, Ștefan Vodă. Au rămas orfani de tată ȘASE copii minori și o mamă neangajată în câmpul muncii. O familie vulnerabilă, cum se zice. Două copile nu au nici măcar adeverințe de naștere. S-au născut în Rusia, acolo unde au muncit o perioadă de timp părinții lor.



După ce procuratura și poliția au acționat exemplar, asasinii au ajuns în arest. Până când un judecător loundromat nu i-a eliberat pe trei dintre ei. Care au început să terorizeze copiii și pe mama lor. M-am pomenit cu toți ȘASE la sediul Platformei. Au venit cu mama los să se plângă, să ne întrebe de ce ucigașii au fost eliberați, de ce ucigașii îi terorizează în continuare, sunându-i în toiul nopții?



În primul rând am discutat cu o societate de caritate ca familia să primească produse alimentare. Primărița de Răscăieți m-a asigurat că copiii vor avea lemne de foc și ajutor social. Am trimis o interpelare la Ambasada noastră de la Moscova. Ambasadorul a reacționat imediat și a spus că se va ocupa de actele de naștere ale minorelor născute în Rusia.



Am discutat cu oamenii legii despre caz. Omorul a fost comis cu bestialitate, victima a fost chinuită o noapte întreagă, apoi stropită cu furtunul cu apă rece, apoi iar bătută și apoi ascunsă într-o mașină ieșită din uz. Ieri, 17 octombrie, judecătorii de la Curtea de Apel au restabilit dreptatea. Încă trei asasini au fost reîncarcerați!”, a scris depuatul pe pagina sa de Facebook.

Poliția anunță fost inițiat proces penal în cadrul căruia urmează a fi stabilite toate circumstanțele. Totodată, refertor la tătăl omorât în bătaie, Inspectoratul de poliție Ștefan Vodă a pornit o cauză penală, iar suspectul a fost reținut și ulterior plasat în arest.