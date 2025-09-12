Reparația și reutilizarea: cum reducem risipa și economisim bani

Un fermoar stricat? Aruncăm geaca. O tigaie cu mâner rupt? Cumpărăm alta. O jucărie fără o rotiță? O înlocuim. Fără să ne dăm seama, tratăm tot mai multe obiecte din jurul nostru ca pe bunuri „de unică folosință”. Astfel, risipim bani, resurse și umplem sacii de gunoi cu lucruri care ar fi putut fi reparate sau folosite din nou.

În Moldova, tone de textile, electronice mici, mobilier și jucării ajung lunar la gunoi. Nu pentru că ar fi imposibil de reparat, ci pentru că am pierdut obiceiul de a le salva.

Reparația e un obicei vechi, dar tot mai valoros

Cei care au copilărit la țară își amintesc vremurile în care aproape orice se repara: hainele se coseau, scaunele se reparau, aspiratorul era dus la meșterul din sat. Astăzi, aceste obiceiuri s-au pierdut, dar pot fi readuse înapoi cu puțin efort.

Ce poți face concret, fără cheltuieli mari:

Coase un tiv sau un buzunar desfăcut (există sute de tutoriale gratuite online);

Lipește o jucărie sau înlocuiește o piesă mică lipsă;

Schimbă un întrerupător, un cablu sau un mâner;

Dă o nouă viață unui obiect uzat (un borcan devine suport pentru ustensile, o cămașă veche – ștergar, o ușă veche – masă de grădină).

Reutilizarea – creativitate și economie în gospodărie

Înainte să arunci, întreabă-te: „Ce altceva aș putea face cu acest obiect?”

Cutii de carton → organizatoare pentru cămară;

Haine vechi → lavete sau huse pentru perne;

Borcane fără capac → suporturi pentru tacâmuri, condimente sau flori;

Mobilier vechi → recondiționat cu puțină vopsea.

Aceste idei nu doar economisesc bani, ci reduc și volumul deșeurilor și îi învață pe copii că resursele se respectă.

Repair Café – un model pentru fiecare comunitate

În mai multe țări, dar și în unele sate din R. Moldova, prinde contur ideea de Repair Café – un loc unde oamenii vin cu obiecte defecte și le repară împreună. Spațiul poate fi biblioteca locală, căminul cultural sau chiar curtea cuiva. Nu este nevoie de meșteri plătiți, ajunge ca cineva din comunitate să știe cum să repare un anumit lucru și să își ofere ajutorul.

Ce se poate repara la astfel de întâlniri:

Electrocasnice mici (fier de călcat, mixer, radio);

Haine;

Mobilier;

Biciclete, jucării, obiecte decorative.

Repair Café-urile nu doar repară obiecte, ci aduc oamenii împreună, creează prietenii și încurajează schimbul de experiență între vecini.

Repară, refolosește, dă mai departe

Dacă nu ai nevoie de un obiect reparat, poate fi util altcuiva:

Haine → familiilor cu venituri reduse;

Mobilier vechi → tinerilor care își încep viața;

Jucării reparate → grădinițelor sau caselor de copii.

Reparația și reutilizarea nu înseamnă întoarcerea în trecut. Înseamnă să faci mai mult cu ceea ce ai, să reduci risipa, să economisești și să respecți resursele. Într-o gospodărie unde se repară și se refolosește, sacul de gunoi e mai ușor, portofelul mai plin, iar mediul – mai curat.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Comunicarea strategică pentru implementarea Programului Național de Deșeuri Solide în Republica Moldova”, în regiunile 5, 8 și 1, desfășurat de EcoVisio în parteneriat cu E-Circular, cu sprijinul financiar al Suediei. Scopul proiectului este de a încuraja implicarea comunităților și a cetățenilor în gestionarea responsabilă a deșeurilor. Conținutul articolului nu reflectă neapărat poziția oficială a Suediei.