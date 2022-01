Regizorul Valeriu Jereghi invocă conflict de interese între ministrul Culturii și fratele acestuia în legătură cu acordarea indemnizațiilor de merit. Reacția ministrului

Regizorul Valeriu Jereghi acuză conflict de interese între ministrul Culturii Sergiu Prodan și regizorul Vadim Prodan, fratele ministrului. Asta după ce, potrivit lui Jereghi, ministrul Prodan, care este membru în Comisiei Naționale pentru acordarea indemnizațiilor de merit, i-a acordat fratelui său Vadim Prodan indemnizația de merit sub formă de sprijin bănesc, din bugetul de stat, ce se acordă pe viață, pentru merite în domeniul creației, personalităților notorii care au împlinit vârsta de 60 de ani și sunt rezidenți în R. Moldova.

Sergiu Prodan, ministrul Culturii, neagă acuzațiile, menționând că a declarat conflictul de interese din prima ședință a Comisiei Naționale pentru acordarea indemnizațiilor de merit și că tot atunci și-a suspendat calitatea de membru al Comisiei.

Într-un mesaj postat pe Facebook, regizorul Valeriu Jereghi susține că pe site-ul Guvernului a fost publicat un anunț în legătură cu indemnizațiile de merit pentru personalitățile din domeniul culturii care conținea și lista câștigătorilor, însă, potrivit lui Jereghi, postarea a fost ștearsă.

În context, ministrul Culturii Sergiu Prodan dezminte acuzațiile aduse de către regizorul Valeriu Jereghi și susține că a declarat conflict de interese din prima ședință a Comisiei Naționale pentru acordarea indemnizațiilor de merit și că nu a participat la selectarea și votarea candidaților pentru acordarea indemnizațiilor.

„Am declarat conflict de interese din prima ședință a Comisiei Naționale pentru acordarea indemnizațiilor de merit. În legătură cu acest fapt mi-am suspendat calitatea de membru al Comisiei. M-am retras de la ședința Comisiei, când au fost supuse dezbaterilor toate dosarele înaintate (nu doar cel al fratelui meu) și am părăsit sala, pentru a nu influența în vreun fel deciziile. De asemenea, m-am retras și pe întreaga durată a votării. Am luat act de lista învingătorilor în momentul în care mi-a fost prezentat procesul verbal semnat de membrii Comisiei. De asemenea, mă simt obligat să declar că, înainte de a ocupa postul de ministru, am fost membru al Consiliului Uniunii Cineaștilor și, anterior, președinte al Uniunii. În calitatea mea de membru al Consiliului am declarat conflict de interese și m-am abținut de la dezbateri și votare privind includerea dosarului fratelui meu în lista propunerilor Uniunii. În ambele cazuri, atât în calitate de ministru, cât și în calitate de membru al Consiliului Uniunii Cineaștilor, am acționat în baza Legii nr.133/2016, art. 14 alin.(4) privind declararea averii și a intereselor personale și în corespundere cu art.14 alin.(2) lit. b) din Legea integrității nr. 82/2017. Conform prevederilor acestei Legi, conflictul de interese a fost declarat și soluționat.8. Dovadă celor menționate sunt procesele verbale ale ședințelor Comisiei Naționale pentru acordarea indemnizațiilor de merit și ale Consiliului Uniunii Cineaștilor”, menționează ministrul Prodan.