R. Moldova la un an de pandemie. Președinta Maia Sandu: „E de datoria noastră, a tuturor, să depunem toate eforturile pentru ca să ieșim cu bine din pandemie”

În R. Moldova s-a împlinit un an de când a fost confirmat primul caz de COVID-19, după ce o pasageră de pe cursa Milano-Chișinău a fost preluată direct din Aeroportul Internațional Chișinău. Duminică, 7 martie, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj în acest sens.

Președinta Sandu susține că, din cauza pandemiei de COVID-19, economia R. Moldova a avut de suferit foarte mult, iar sistemul de sănătate a ajuns în prag de colaps.

„A trecut un an de când a fost confirmat primul caz de Covid-19 în țara noastră. Un an de când luptăm cu pandemia. Un an care pare cât un secol. Un an greu pentru profesori, antreprenori, agricultori, pentru familii cu copii și pentru bătrâni singuri. Un an istovitor pe umerii eroilor noștri – medicii, asistenții medicali, felcerii. Un an al tristeții, în care cu toții am pierdut pe cineva drag. Un an tragic pentru mii de familii. Un an tragic pentru toată țara noastră.