R. Moldova devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială”

R. Moldova se alătură oficial inițiativei europene „IA Factories”, un program strategic al Uniunii Europene (UE) dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA), transmite printr-un comunicat de presă Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED).

Potrivit comunicatului, R. Moldova va fi reprezentată de FAIMA – Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una dintre cele 13 antene selectate de EuroHPC (Inițiativa Comună Europeană pentru Calcul de Înaltă Performanță).

FAIMA va conecta R. Moldova la rețeaua europeană de supercalcul, oferind cercetătorilor, startup-urilor și instituțiilor publice acces la resurse avansate de inteligență artificială, date sigure și infrastructuri moderne pentru inovare.

MDED adaugă că UE va investi aproximativ 55 de milioane de euro în noile antene, la care se vor adăuga contribuții din partea statelor participante la inițiativa EuroHPC. Fiecare antenă va funcționa în coordonare cu una dintre fabricile de inteligență artificială existente în Europa, facilitând accesul cercetătorilor, antreprenorilor și instituțiilor publice la resurse de supercalcul optimizate pentru aplicații IA.

În cazul R. Moldova, FAIMA va fi conectată la Fabrica de Inteligență Artificială PIAST din Polonia, asigurând schimb de experiență, suport tehnic și colaborări transfrontaliere între ecosistemele de inovare din regiune.

La fel, MDED menționează că lansarea FAIMA este un rezultat direct al cooperării R. Moldova cu Comisia Europeană, în urma vizitei la Chișinău a Hennei Virkkunen, vicepreședinta Comisiei Europene pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație.