Psihologii și logopezii din opt raioane vor putea ajunge mai ușor la copiii cu cerințe educaționale speciale

Opt structuri teritoriale de Asistență Psihopedagogică au fost dotate cu mijloace de transport, a anunțat miercuri, 11 februarie, Ministerul Educației și Cercetării. Cele opt automobile vor asigura mobilitatea specialiștilor spre instituțiile de educație în raioanele: Hîncești, Fălești, Glodeni, Leova, Rîșcani, Ștefan Vodă, Telenești, Șoldănești.

În aceste localități, în prezent sunt 2 972 de copii cu cerințe educaționale speciale. Automobilele (Dacia Duster), în valoare totală de peste 3 milioane de lei, au fost achiziționate de Ministerul Educației și Cercetării, conform unui comunicat de presă.

Această dotare ar urma să contribuie la fortificarea serviciilor acordate copiilor cu cerințe educaționale speciale, prin asigurarea mobilității și accesului facil către instituțiile educaționale al echipelor de specialiști (psihologi, logopezi, psihopedagogi speciali).

„Prin echipele mobile, copiii care au nevoie de sprijin vor beneficia de asistență psihopedagogică mai aproape de ei, într-un mod adaptat nevoilor și ritmului fiecăruia, pentru a putea învăța și evolua armonios”, a menționat Inga Grosu, consultant principal în cadrul Direcției management în învățământul general, Ministerul Educației și Cercetării.

Directoarea Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, Virginia Rusnac, a evidențiat beneficiile noilor dotări: „Fiind asigurați cu mijloace de transport, colegii mei vor putea răspunde mai prompt și mai eficient nevoilor copiilor. Mobilitatea este esențială pentru a oferi sprijin în timp util, iar necesitățile copiilor rămân prioritatea noastră principală”.

Două loturi similare de automobile marca Dacia Duster au fost transmise către serviciile de asistență în luna decembrie 2024 și luna mai 2025. În prezent, acestea asigură mobilitatea echipelor din 13 raioane.

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică este instituția publică ce coordonează implementarea programelor și proiectelor de sprijin pentru copiii cu dizabilități, „promovând accesul egal la o educație de calitate”.