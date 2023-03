Primarul capitalei, Ion Ceban, îl acuză pe șeful Secției pentru protecția animalelor de „management defectuos” și cere demisia acestuia. Reacția lui Karl Luganov

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, cere demisia lui Karl Luganov, șeful Secției pentru protecția animalelor din cadrul Direcției generale locativ-comunală și amenajare. Edilul capitalei îl acuză pe Luganov că ar fi admis un „management defectuos al Secției”.

De cealaltă parte, Karl Luganov respinge acuzațiile aduse de Ion Ceban și spune că Secția se confruntă cu problema lipsei cadrelor.

În timpul ședinței săptămânale a serviciilor Primăriei municipiului Chișinău din 20 martie, Ceban a lansat câteva acuzații la adresa șefului Secției pentru protecția animalelor. Potrivit primarului capitalei, mai multe plângeri ale cetățenilor pe subiectul prezenței animalelor fără stăpân pe străzi au fost lăsate fără răspuns de reprezentanții Secției.

Contactat de Ziarul de Gardă, Karl Luganov, șeful Secției pentru protecția animalelor, a respins acuzațiile lansate de primarul capitalei, Ion Ceban.

„(…) Ceea ce se referă la lucrul meu, eu neg toate învinuirile, pentru că Secția cu resurse minime a lucrat bine. Noi am luat toate adresările/ petițiile (…). De multe ori noi nu am avut surse suficiente de oameni. Anul trecut, timp de jumătate de an nu a fost pornit concursul (n.red. pentru suplinirea funcțiilor vacante în cadrul Secției pentru protecția animalelor). Conform regulamentului, la noi trebuie să activeze 6 oameni, dar au lucrat jumătate de an doi oameni, apoi au lucrat doar 3-4 oameni. Problema este că procesul a fost tărăgănat și nu au fost lansate concursuri (…).