Președintele raionului Edineț confirmă: „S-au vaccinat primari, agenți economici, dar și alte persoane precum și rude ale medicilor”

Președintele raionului Edineț, Nicolai Melnic, confirmă informația că mai mulți primari, agenți economici, dar și alte persoane precum și rude ale medicilor s-au vaccinat împotriva COVID-19 fără a sta în rând. Asta deși, inițial, Melnic a declarat că nici el și nici consilierii raionali socialiști nu s-ar fi vaccinat.

Nicolai Melnic susține că au fost depistate încălcări și că ar fi apelat la Procuratură și la poliție.

„Pe parcursul zilei au mai apărut informații. Eu am solicitat listele cu persoanele care s-au vaccinat. Cu toate acestea nu pot spune numele persoanelor sau datele acestora. Este vorba de un consilier, de primari, agenți economici, dar și alte persoane precum rude ale medicilor. Sunt încălcări. Noi deja am apelat la Procuratură și la poliție. Poliția s-a autosesizat. O să ridice documentele să vadă complet listele persoanelor care s-au vaccinat. Eu sunt numai pentru aceea ca să fie rezolvată această problemă, s-o scoatem la capăt. Ar fi bine să se facă control în toate raioanele, să vedeți ce va ieși la iveală”, ne-a spus Melnic.