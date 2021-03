„S-au vaccinat consilierii locali cu tot cu socrii și soacrele lor, primari, diferiți șefi – de restaurante, de bănci sau magazine”. Acuzații și detalii oficiale despre scandalul vaccinărilor fără rând

În R. Moldova au fost vaccinate persoane din afara categoriilor care sunt imunizate în această perioadă, conform Planului Național de Imunizare împotriva Covid-19. În ultimele zile, mai multe persoane publice au acuzat faptul că la Edineț ar fi fost vaccinați consilieri raionali sau angajați ai Consiliului, iar la Ungheni vaccinul Pfizer s-ar vinde cu „200-300 de euro”.

ZdG a discutat cu persoanele vizate și a solicitat de la autorități lista celor vaccinați până în prezent, dar și categoria sau profesia din care aceștia fac parte. Ni s-a comunicat însă că nu există „informații dezagregate” și că centrele de vaccinare sunt entitățile responsabile de procesul de vaccinare și respectiv, de lista persoanelor care sunt imunizate.

ZdG a constatat că există un Registru electronic de vaccinare în care sunt incluse datele personale ale persoanelor vaccinate, vaccinul ce le-a fost administrat, dar și categoria din care acestea fac parte, doar că aceste informații nu pot fi făcute publice.

Nemerenco: „S-au vaccinat consilierii locali cu tot cu socrii și soacrele lor, primari, diferiți șefi – de restaurante, de bănci sau magazine”

Ala Nemerenco, consiliera prezidențială în domeniul sănătății susține că ar avea informații despre faptul că la Ungheni, unele persoane ar fi plătit între 200 și 300 de euro pentru a li se administra vaccinul produs de Pfizer BioNTech. Nemerenco cere organelor statului să se sesizeze pe acest subiect.

Ala Nemerenco

„Ieri și astăzi au apărut în spațiul public mai multe informații despre vaccinarea în etapa I „pe pile” sau și mai rău „pe bani”. Am primit și eu mai multe mesaje de la medicii care erau incluși în lista pentru vaccinare, dar nu le-a ajuns vaccin din motiv că au fost vaccinate cu totul alte persoane. Planează suspiciuni asupra Centrelor de vaccinare din Edineț, Ungheni, unor instituții medicale din Chișinău.

Deci, deocamdată, vaccinul ajunge în țară doar prin donații și printr-un efort considerabil. Alții în schimb se căptușesc cu câte 200-300 euro pentru un Pfizer. Mi-aș dori mult ca organele statului să se sesizeze pe acest subiect. Iar Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să verifice listele vaccinaților, să identifice persoanele în cauză și să le facă numele publice pe toată țara. Atât a celor vaccinați pe așa o cale, cât și a celor care au facilitat procedura. Să-și cunoască țara întreagă „eroii”. Conducătorii instituțiilor medicale cu așa istorii i-aș demite ca pe timp de război, fără judecată. , scrie Nemerenco.

La scurt timp după ce a publicat acest mesaj, Nemerenco a revenit și a precizat că ar fi primit „zeci de mesaje cu cazuri concrete”.

„În două ore, de când am scris postarea, mi-au venit zeci de mesaje cu cazuri concrete despre cum în diferite raioane s-au vaccinat consilierii locali cu tot cu socrii și soacrele lor, primari, diferiți șefi – de restaurante, de bănci sau magazine … Iar medicii stau și-și așteaptă rândul. Ca și mulți alții. Țara aceasta a ajuns să fie populată mai mult de neoameni, decât de oameni…”, a scris consiliera prezidențială, Ala Nemereno.

Directorul Spitalului Ungheni: „Nu am auzit astfel de informații, nu avem așa ceva noi”

Vladimir Popovici, directorul Spitalului Raional Ungheni susține însă că nu ar exista nereguli în procesul de vaccinare din raionul Ungheni. „Eu nu am auzit astfel de informații. La noi au ajuns vaccinurile. Noi am primit doze de AstraZeneca, iar săptămâna trecută am primit Pfizer. În decurs de câteva ore am vaccinat oamenii, nu am luat multe ca să nu se strice, știți că trebuie să stea la -90 de grade. Am luat doar câteva, ca să nu se strice. Noi am folosit repede pentru că costă bani pentru țară vaccinurile. Procesul decurge bine. 80% din oameni s-au vaccinat. Avem listele cu toți care au fost vaccinați (…). Cum ne aduc vaccinul, deodată vaccinăm. Nu am auzit astfel de informații, nu avem așa ceva noi”, ne-a comunicat directorul Spitalului Raional Ungheni, Vladimir Popovici.

Gligor: „La Edineț pe 23.03.21 s-au primit 200 de doze de vaccin Pfizer, dintre care 100 le-au luat consiliul raional și pe blat s-au vaccinat toți șefii socialiști”

Ștefan Gligor, liderul Partidului Schimbării, a scris și el, cu referire la o persoană a cărei identitate nu a făcut-o publică, despre faptul că în raionul Edineț ar fi fost repartizate 200 de doze de vaccin produse Pfizer-BioNTech însă 100 dintre acestea ar fi fost atribuite Consiliului Raional, în frunte cu președintele socialist, Nicolae Melnic.

Ștefan Gligor

„Am primit acest mesaj de la nord, de la o persoană care din motive evidente a preferat să rămână anonimă. „La Edinet pe 23.03.21 s-au primit 200 de doze de vaccin Pfizer, dintre care 100 le-au luat consiliul raional și pe blat s-au vaccinat toți șefii socialiști”. Guvernul și autoritățile responsabile de vaccinare au eșuat cam tot ce se putea de eșuat – alocarea banilor, negocierea contractelor, campania de informare pro-vaccinare, contracararea falsurilor și teoriilor de conspirație și acum închid ochii și tolerează corupția și traficul de influență la distribuția și administrarea vaccinurilor în defavoarea celui mai afectat și important grup – medicii și personalul medical. Nu am cuvinte să-mi exprim indignarea și disprețul față de acei „șefi socialiști”, toți cei implicați și care știu, tac și acoperă aceste mizerii. În lipsa procuraturii și la general a instituțiilor de control funcționale, nu voi face apel să investigheze, atragă la răspundere, etc. asta ar fi naiv, ei sunt parte din acest sistem mizerabil și inapt”, a scris Gligor.

Președintele raionului: „Niciunul dintre socialiști nu s-a vaccinat. Zvonurile acestea au fost lansate de persoane iresponsabile”

Nicolae Melnic, președintele raionului neagă însă acuzațiile. El susține că nici el, nici consilierii raionali socialiști nu s-ar fi vaccinat.

„De repartizarea vaccinului se ocupă ANSP. Eu i-am întrebat pe toți subalternii mei care s-au vaccinat și care nu. Se învinuiesc socialiștii că s-au vaccinat, niciunul dintre ei nu s-au vaccinat. Vom avea o declarație în acest sens. Zvonurile acestea au fost lansate de persoane iresponsabile. Vaccinurile s-au repartizat, unele persoane au refuzat să se vaccineze. Cu toate acestea eu sunt dator să le creez medicilor condiții bune”, afirmă președintele raionului.

Primarul orașului Edineț: „M-am vaccinat … nu știu cu ce vaccin, pentru că aici la Edineț este posibilitatea să te vaccinezi. Stă vaccinul nefolosit”

Constantin Cojocaru, primarul orașului Edineț, a confirmat însă faptul că s-a vaccinat anti-COVID-19, deși nu activează în domeniul medical. Acesta nu reprezintă PSRM, fiind ales în calitate de candidat independent.

Constantin Cojocaru,. primarul orașului Edineț

„M-am vaccinat, dar chiar nu știu cu ce vaccin, pentru că aici în Edineț este posibilitatea să te vaccinezi. Stă vaccinul nefolosit, așa că … Cu o săptămână în urmă m-am vaccinat. M-au sunat de la spital și mi-au spus, iată dacă vreți să vă vaccinați și m-am dus și m-am vaccinat. M-au sunat de la spital și mi-au spus că mai sunt câteva doze, care nu are cine să se vaccineze și eu m-am dus și m-am vaccinat. Mi-au spus că expiră termenul și să mă duc să mă vaccinez dacă doresc și eu m-am dus. La Spitalul Raional mi-au spus că acolo expiră termenul la o doză deschisă și dacă vreau să mă vaccinez”, ne-a comunicat primarul orașului Edineț.

Conform informațiilor oficiale, în raionul Edineț au fost primite 720 de doze de vaccin AstraZeneca și 222 de vaccin Pfizer.

„După cum se cunoaște, AstraZeneca are un „lanț frig”, iar Pfizer alt „lanț frig”. Toate vaccinurile au fost administrate conform planului de vaccinare anti-COVID-19 pentru prima etapă”, afirmă Aliona Pistruga – șefă de direcție în cadrul Centrului de Sănătate Publică Edineț. „Cele 720 de doze de vaccin AstraZeneca au fost primite în două tranșe (320 și 400). Din cele 320 de doze, 190 au fost repartizate Spitalului Raional, iar restul la Centrul de Sănătate. Din cele 400 au fost repartizate la Spital și la Centrul de Sănătate. Până astăzi, referitor la vaccinul AstraZeneca, la 27 martie, au fost preluate de la Spitalul Raional Edineț 130 de doze, care au fost distribuite Centrului de Sănătate. Ulterior, la 28 martie, alte 160 de doze ale Centrului, au fost distribuite către beneficiarii și lucrătorii de la Centrul de Plasament temporar al persoanelor cu dizabilități mintale din satul Brânzeni pentru adulți. Acolo au fost administrate 290 de doze. Azi s-au vaccinat 240 de beneficiari, unde nu s-au vaccinat doar 9 beneficiari din cauza contraindicațiilor și 46 de angajați. Acum în raionul Edineț au rămas 70 de doze de vaccin AstraZeneca și am îndeplinit planul de vaccinare aproximativ 70 % pentru prima etapă”, afirmă funcționara.

„Referitor la vaccinul Pfizer, s-a vehiculat că la 23 martie, Centrul de Sănătate Publică a primit 200 de doze. Nu este adevărat. Noi pe 23 martie, în raion, am primit 108 doze de vaccin Pfizer. Dozele au fost distribuite conform listelor prezentate de către instituțiile medico-sanitaro publice. Acest vaccin a fost administrat numai lucrătorilor medicali. La 25 martie am primit a doua tranșă de vaccin Pfizer, care la fel a fost distribuit către instituțiile medicale. Au fost atribuite 222 de vaccin Pfizer raionului Edineț. Conform listelor prezentate de instituțiile medico-sanitare publice și categoriile de persoane care sunt incluse în planul de imunizări a fost distribuit vaccinul”, susține Pistruga. „Cu toate aceste, există factorul uman, unii se tem de vaccin, că nu cunosc care vor fi consecințele, mai mulți medici au refuzat să se vaccineze. Aceștia spun că se vor vaccina peste o săptămână, două. „Lanțul frig” al vaccinului Pfizer este foarte scurt. Noi nu putem aștepta mult timp. Din momentul în care se deschide flaconul, în care sunt șase doze, noi trebuie să vaccinăm șase persoane pentru a nu pierde doza. Este important să mărim pătura imună a populației. Noi nu deschidem flaconul până nu avem șase persoane”, ne-a comunicat Aliona Pistruga, șefa Direcției Centrului de Sănătate Publică din Edineț.

Socialiștii din Edineț: „Informațiile despre pretinsele vaccinări ale noastre reprezintă un fals grosolan, o manipulare sfruntată a opiniei publice”

Socialiștii din Edineț au negat și ei că s-ar fi vaccinat prioritar împotriva Covid-19. Mesajul a fost publicat pe facebook de către Oleg Sanduleac, președintele fracțiunii PSRM din Consiliul Raional Edineț.

Oleg Sanduleac

„Fracțiunea PSRM din cadrul Consiliului raional Edineț și conducerea raionului Edineț condamnăm ferm acțiunile de dezinformare lansate de unii pretinși politicieni, dar și cu implicarea unui consilier prezidențial. Declarăm cu toată responsabilitatea că noi, aleșii raionali socialiști din raionul Edineț și conducerea raionului nostru, din partea PSRM, nu am fost vaccinați anti-COVID-19. Informațiile despre pretinsele vaccinări ale noastre reprezintă un fals grosolan, o manipulare sfruntată a opiniei publice.

Cerem în mod de urgență celor care au lansat falsul să vină cu dezmințiri și scuze publice. În mod special, vrem să atragem atenție asupra modului în care Ala Nemerenco, consilier prezidențial pe probleme de sănătate, a preluat această minciună și a amplificat-o, fără a verifica veridicitatea informațiilor date. Era necesar ca, înainte să lanseze acuzațiile, să contacteze centrul medicilor de familie din Edineț, dar și conducerea raionului nostru, pentru a se informa despre procesul de vaccinare. Este grav când un un demnitar de astfel rang se ocupă de tirajarea zvonurilor, în loc să se ocupe de gestionarea crizei pandemice și a procesului de vaccinare”, se spune în mesajul publicat de Oleg Sanduleac.

Consilier Platforma DA: „Informația precum că 100 de doze de vaccin au fost atribuite Consiliului raional nu este adevărată”

Ion Tartan, consilier raional pe listele Platformei DA în Edineț susține și el că informația precum că 100 de doze de vaccin Pfizer au fost atribuite Consiliului Raional nu este adevărată.

„Nu este adevărat ce se spune. Eu astăzi m-am întâlnit și cu conducerea raionului. Nimic din ce se spune nu este adevărat. Cât ține de consilierii socialiștii nu dețin nicio informație. Despre acele 100 de doze, nu e adevărat. Din câte cunosc, un vicepreședinte al raionului s-a vaccinat, dar s-a vaccinat în România”, ne-a comunicat Tartan.

Anatolie Guțu, directorul Spitalului Raional Edineț neagă și el informațiile despre vaccinările „pe pile” pe teritoriul raionului.

„Noi am făcut prima dată lista de 360 de persoane, care solicită să se vaccineze. Era vorba că vor fi vaccinați cu Pfizer. Când a apărut AstraZeneca au început să refuze, că au contraindicații și așa mai departe. Cu AstraZeneca am reușit să vaccinăm 190 de persoane, din 320 de doze care ni s-au distribuit. Restul le-am dat unui centru de plasament. Când a apărut Pfizer, am făcut listele iar din nou, repejor cine vrea cu Pfizer. Am dat indicații să fie vaccinați numai lucrătorii care sunt în contact cu persoanele cu COVID. La formarea listelor nu am participat. Referitor la informațiile din spațiul public, precum că s-au vaccinat conducătorii raionului, m-am uitat dimineața fugitiv pe listă și nu erau. – Fum fără foc. Ceilalți colegi de-ai noștri, care nu au reușit să se vaccineze cu Pfizer cred că au făcut oleacă de … De ce n-au reușit să se vaccineze ceilalți medici? – Pentru că nu am avut vaccin”, precizează directorul Spitalului Raional Edineț.

Guțu a mai menționat că nu cunoaște nimic despre faptul că primarul orașului s-a vaccinat. „Prima dată aud de la dumneavoastră că domnul Cojocaru s-a vaccinat, mă voi uita în liste, consult jurnalul și văd. Nu neg, nu m-am ocupat eu cu treaba asta. Pfizer am avut 96 de doze și s-au vaccinat în două zile. Vaccin nu avem deloc”, conchide directorul.

Deputat: „În stoc mai sunt 400 de doze de AstraZeneca”

Deputatul Dinu Plîngău, originar din raionul Edineț afirmă și el că după discuțiile cu mai mulți oficiali din raion, a constatat că informația despre vaccinarea preferențială nu se confirmă.

Dinu Plîngău

„În legătură cu această informație am discutat cu mai mulți medici de la Spitalul Raional, conducerea spitalului, conducerea centrului medicilor de familie, consilieri locali, primarul mun. Edineț, consilieri raionali, polițiști. Din informațiile pe care le-am primit pe căi oficiale, Centrul medicilor de familie a primit 66 de doze Pfizer, iar spitalul doar 96 de doze, număr insuficient pentru a vaccina doctorii și lucrătorii medicali. Doar centrul medicilor de familie din raion are 326 de lucrători care urmau să fie vaccinați cu 66 de doze. La acest capitol menționez că în stoc mai sunt 400 de doze de AstraZeneca. Conducerea spitalului și Centrului medicilor de familie au infirmat faptul că se vaccinează preferențial și dau vina pe conducere pentru faptul că nu li se dă suficient vaccin. Pe lângă cadrele medicale, au fost vaccinați cetățeni cu boli cronice. Pentru a avea un tablou deplin cu informații oficiale am solicitat Ministerului Sănătății să-mi prezinte registrele vaccinării în raionul Edineț. Dacă cineva din conducerea raionului ar fi fost vaccinat în mod preferențial, această informație îmi va fi prezentată azi și eu voi acționa conform normelor legale. Nu vreau să se facă speculații pe seama vaccinării și rog persoanele publice să prezinte informații doar verificate pentru a nu tensiona situația și așa complicată”, scrie deputatul.

Reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) ne-au comunicat că s-au autosesizat în urma discuțiilor din spațiul public despre vaccinarea persoanelor care nu corespund categoriilor care sunt imunizate în această perioadă și vor reveni ulterior cu informații la acest subiect.

Lista persoanelor vaccinate NU poate fi făcută publică pentru că nu ar exista date „dezagregate”

ZdG a solicitat de la ANSP informații despre listele persoanelor vaccinate până acum, inclusiv profesiile acestor persoane. „Noi nu avem date după profesie. Datele (pe platforma electronică, n.r.) sunt incluse după IDNP, după nume/prenume. Aceste liste se află la fiecare centru de vaccinare în cadrul registrului electronic. Ele sunt agregate per instituție, per vaccin, per serie”, a precizat medicul epidemiolog Alexei Ceban, coordonator al grupului de comunicare privind imunizarea împotriva COVID-19. „Noi vorbim despre date dezagregate și date agregate. Nu avem date dezagregate”, zice acesta.

Alexei Ceban

Cum se poate de verificat dacă nu sunt vaccinate persoane din afara listelor și categoriilor? Ceban afirmă că „aceasta este responsabilitatea centrului de vaccinare ca să vaccineze conform categoriilor. Există posibilitate de vaccinare a altor contingente doar în cazurile în care au rămas doze din flacon, pentru a se minimiza pierderea lor, ele se pot administra altor persoane”, susține oficialul, care însă admite că „dacă organele de control (de drept, n.r.) vor verifica, ele vor avea acces la liste. Altfel, nu putem”.

Despre discuțiile din ultimele zile privind vaccinarea persoanelor care nu activează în domeniul medical, Ceban a precizat că ANSP este sesizată „de fiecare dată când sunt alte persoane vaccinate. Deja se comunică separat cu Centrul de Sănătate Publică teritorial, Centrul comunică cu centrul de vaccinare din cadrul spitalului. Se verifică listele, contingentele…”.

Ceban punctează că informația despre faptul că vaccinurile s-ar vinde, nu s-a confirmat. „A fost o informație pe rețelele de socializare, dar acest fapt nu s-a adeverit până la urmă. Noi condamnăm aceste lucruri cu vehemență. În niciun caz, aceste vaccinuri, care trebuie administrat gratuit, să fie administrat contra cost. E o încălcare gravă”.

Datele despre persoanele vaccinate, incluse într-un registru electronic. Se poate vedea inclusiv domeniul în care acestea activează

Informațiile despre procesul de vaccinare sunt stocate și gestionate prin intermediul unui Registru electronic de vaccinare COVID-19 (RVC19) la care au acces angajații centrelor de vaccinare, direcțiile Centrelor de Sănătate Publică, dar și angajații ANSP. Surse din cadrul centrelor de vaccinare ne-au comunicat că în acest Registru sunt incluse datele personale ale persoanelor vaccinate, vaccinul ce le-a fost administrat, dar și categoria din care acestea fac parte.

ZdG a reușit să obțină imagini din cadrul acestui Registru și care demonstrează că fiecare instituție în parte include informații despre cine sunt cei vaccinați: personal din instituții medico-sanitare, personal din cadrul serviciilor sociale, personal și beneficiari ai Azilurilor sau Centrelor de Plasament, lucrători din domeniul educației, angajați ai instituțiilor de stat sau alte contingente.

Captură din registru electronic al persoanelor imunizate

Sursa ne-a mai comunicat că persoanele din cadrul centrelor de vaccinare care au acces la acest Registru pot vizualiza informațiile despre persoanele vaccinate doar în cadrul centrului de vaccinare la care acestea sunt vaccinate. Respectiv, utilizatorul ce are acces la Registru, nu poate vedea informația din celelalte persoane imunizate în alte centre de vaccinare. Totuși, sursa ZdG a precizat că inițial, utilizatorii puteau vedea informația persoanelor vaccinare în toată țara, lucru care însă ulterior a fost restricționat, fapt care arată că ar exista o bază de date cu informații centralizate.

Captură din registru electronic al persoanelor imunizate

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) anunță că până astăzi, 29 martie, în R. Moldova au fost vaccinate împotriva noului coronavirus 33895 de persoane.

Campania de vaccinare împotriva COVID-19, în R. Moldova, a început pe 2 martie, după ce sâmbătă, 27 februarie, la Chișinău au ajuns peste 21 de mii de doze de vaccin, donate de România prin intermediul Mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. La 4 martie, autoritățile din R.Moldova au recepționat un alt lot cu 14400 de doze de vaccin AstraZeneca, prin intermediul platformei COVAX.

R. Moldova a recepționat pe 19 martie, alte 24570 de doze de vaccin Pfizer împotriva COVID-19 prin intermediul platformei COVAX, un parteneriat dintre CEPI, Gavi, UNICEF și OMS.

Sâmbătă, 27 martie, alte 50,4 mii de doze de vaccin produs de compania AstraZeneca, donate de România, au ajuns în R. Moldova.