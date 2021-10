Prelungirea contractului la gaze pentru luna octombrie nu va afecta prețurile din facturile cetățenilor. Anunțul făcut de viceprim-ministrul Spînu

Contractul pentru tranzitare și furnizare a gazelor naturale dintre „Moldovagaz” și „Gazprom”, care a expirat joi, 30 septembrie, și care a fost prelungit pentru o lună nu va afecta prețurile din facturile cetățenilor R. Moldova. Asigurările au fost făcute de către viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, vineri în cadrul unei conferințe de presă.

„Indiferent de contractul semnat, prețurile în facturi nu se va schimba nici pentru gospodării – persoane juridice, nici pentru persoanele fizice. Am discutat cu Moldovagaz ca să asigurăm cetățenii. Guvernul nu va permite ca anomaliile de piață să afecteze bugetul cetățenilor. Vă garantam că vom ține prețurile sub control. Vom găsi soluții să nu fie operată nicio schimbare în facturile oamenilor. Vom trece cu bine împreună peste această perioada dificilă pe care nu am meritat-o, dar pe care trebuie să o suportăm. Nu vom permite creșterea prețurilor la facturi”, a menționat Andrei Spînu.