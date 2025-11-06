Planul „Forța-2035”, țintit de propagandă: „Zona de apărare și securitate nu este un bazar unde se expun produsele”

Mai multe canale de Telegram afiliate rețelelor pro-ruse au distribuit coordonat mesaje care susțin că planul „Forța-2035”, aprobat recent de președinta Maia Sandu, ar fi un „plan secret NATO” și o dovadă a „militarizării Republicii Moldova sub influență externă”.

În realitate, decretul prezidențial publicat în Monitorul Oficial reglementează dezvoltarea pe termen lung a Armatei Naționale, iar anexele sale sunt clasificate din motive de securitate, conform practicilor uzuale în domeniul apărării.

Președinția, foști miniștri ai Apărării și experți în securitate afirmă că planul face parte dintr-un proces firesc de consolidare a capacităților de apărare, într-un context regional tot mai instabil, iar secretizarea unor componente este o măsură standard în orice stat. Aceștia califică drept manipulare încercarea rețelelor pro-ruse de a exploata termenul „secret” pentru a alimenta teama, neîncrederea și percepția falsă a unei agende ascunse.

Contextul oficial al decretului: un document strategic de modernizare a apărării

Conform informațiilor publicate în Monitorul Oficial, președinta Maia Sandu a semnat la 31 octombrie 2025 un decret prin care a aprobat Planul de dezvoltare a Armatei Naționale „Forța-2035”. Documentul conține o parte publică și anexe secrete, care vizează elemente sensibile de apărare.

Potrivit decretului, implementarea planului va fi coordonată de Ministerul Apărării, care va prezenta anual rapoarte către Președinție și Guvern privind stadiul executării acestuia.

Planul „Forța-2035” stabilește direcțiile de dezvoltare pe termen lung pentru consolidarea capacităților de apărare – de la modernizarea echipamentelor militare până la creșterea nivelului de pregătire profesională a militarilor.

La scurt timp după publicarea documentului, o rețea de canale pro-ruse de Telegram a reluat o serie de narațiuni recurente: că Maia Sandu „ar fi aprobat un plan militar secret sub coordonarea NATO”, că Moldova „se pregătește de război” și că autoritățile „ascund informații de cetățeni”.

Reacția Președinției: „Documentul este tehnic și în deplină corespundere cu statutul de neutralitate”

Contactat de Ziarul de Gardă, purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, a precizat că „modernizarea armatei este un proces firesc pentru orice stat. Documentul aprobat este unul tehnic, derivat din Strategia militară 2025–2035. El nu poate fi făcut public – la fel ca în toate țările – pentru că vizează elemente sensibile ce țin de apărarea națională. Toate acțiunile incluse în document sunt în strictă corespundere cu Constituția și cu statutul de neutralitate al R. Moldova.”

Anatol Șalaru: „Secretizarea unor părți este o practică normală în orice stat. Rusia reacționează din frustrare”

Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, explică faptul că planul „Forța-2035” reprezintă un document strategic, similar celor adoptate în toate țările care își doresc să-și protejeze cetățenii într-un context regional instabil.

„Decretul semnat la 31 octombrie de către Maia Sandu reglementează Planul de dezvoltare a capabilităților militare ale Armatei Naționale pe termen lung, așa cum au toate țările în situația în care contextul de securitate regional și mondial este unul imprevizibil, dominat de revenirea militarismului și a conflictului militar.

Planul cunoscut și sub denumirea de «Forța-35» va include măsuri strategice care vizează modernizarea echipamentelor, modernizarea infrastructurii critice militare, creșterea pregătirii operaționale, consolidarea apărării aeriene, modernizarea infrastructurii militare și logistice, inclusiv digitalizarea proceselor de mobilizare și gestiune a rezerviștilor, intensificarea colaborării cu partenerii internaționali, în special în cadrul organizațiilor regionale și internaționale, dezvoltarea industriei naționale de apărare prin crearea de parteneriate între companii locale și reprezentanți ai industriei internaționale de apărare, dezvoltarea resurselor umane și formarea continuă a personalului militar, mărirea numărului de militari profesioniști.

Scopul acestui Plan este de a asigura o reacție rapidă și eficientă la diverse situații de securitate”, menționează fostul ministru al Apărării.

Fiind vorba despre elemente ce vizează apărarea, Șalaru spune că este normal ca o parte a documentului să fie secretizată, pentru că unul dintre elementele ce asigură securitatea unui stat îl reprezintă secretizarea capabilităților.

„Zona de apărare și securitate nu este un bazar unde se expun produsele – astfel de protejare prin secretizare se face pentru a preveni accesul neautorizat la date care ar putea compromite planurile sau operațiunile strategice ale Armatei Naționale.

Această secretizare este o practică uzuală în domeniul apărării pentru a proteja informațiile critice care ar putea afecta securitatea națională.

Reacția la aceste măsuri ce întăresc apărarea țării și protecția cetățenilor în cazul unor incidente militare sunt elemente de frustrare ale Federației Ruse și o încercare de a pune presiune pe autoritățile R. Moldova pentru a divulga lucruri care în orice țară sunt ferite de ochii publicului”, mai comentează Șalaru.

Alexandru Flenchea: „Sunt lucruri absolut firești. Nu există niciun scandal”

Expertul în securitate Alexandru Flenchea consideră că reacția unor canale de Telegram este tipică pentru mecanismele de propagandă și că discuțiile în jurul acestui subiect sunt neproductive.

„Se întâmplă niște lucruri absolut firești. Pe de o parte, autoritățile statului R. Moldova adoptă documente de politici, inclusiv în domeniul securității și apărării, aceasta fiind una dintre funcțiile autorităților statului. Pe de altă parte, serviciile unor alte state sau, mă rog, cei ce sunt plătiți, scriu.

Și nu văd aici nici ceva scandalos, nici ceva suficient de interesant ca să fie comentat. Părerea mea este că atunci când comentăm asemenea povești, doar le amplificăm. Eu nu cred că este cazul să comentăm conținutul documentului aprobat de președinta țării.

Discuțiile sunt întârziate, pentru că documentul deja a fost aprobat. Pentru orice document de politici ce ține de securitate sau de apărare e normal ca anumite părți ale acestuia să fie secretizate. Așa se întâmplă în oricare țară a lumii, fără excepție”, menționează expertul.

„Un pas firesc în modernizarea armatei, nu o conspirație”

Expertul în securitate Pavel Horea, de la comunitatea WatchDog, explică faptul că planul „Forța-2035” reprezintă un pas firesc în procesul de actualizare a cadrului legislativ privind securitatea și apărarea națională, început la sfârșitul anului 2023, odată cu adoptarea Strategiei de Securitate și a Strategiei Militare 2025–2035.

„În contextul regional actual și al provocărilor din ultimii ani, modernizarea Armatei Naționale era o necesitate absolută. În ultimii 30 de ani, instituția nu a beneficiat de reforme consistente sau de programe de modernizare care să țină pasul cu evoluțiile regionale și globale din domeniul apărării”, afirmă Horea.

Potrivit lui, aprobarea planului oferă baza legală și direcția strategică pentru următorul deceniu, stabilind obiective clare și un cadru coerent pentru dezvoltarea forțelor armate.

Referitor la clasificarea unor anexe, Horea subliniază că acesta este un aspect normal în documentele militare, pentru că ele conțin date sensibile privind siguranța națională. „Publicarea acestor informații ar vulnerabiliza statul, pentru că ar permite unor actori ostili să identifice planurile defensive și eventualele slăbiciuni. Cel mai probabil, anexele includ detalii despre partenerii externi cu care urmează să se colaboreze și despre sursele de finanțare, unele provenite din sprijin internațional, având în vedere că resursele interne sunt insuficiente”, explică expertul.

El consideră că exploatarea publică a acestor elemente tehnice este o tactică clasică a propagandei, care folosește jumătăți de adevăr pentru a submina încrederea în instituțiile statului și pentru a întări percepția unei „agende ascunse”.

Ministerul Apărării: „Planul a fost elaborat în baza Strategiei Militare și nu contravine neutralității”

Potrivit Ministerului Apărării, Planul de dezvoltare a capabilităților militare ale Armatei Naționale pe termen lung („Forța-2035”) a fost elaborat în baza Strategiei Militare a Republicii Moldova pentru anii 2025–2035, aprobată de Guvern la 8 octombrie 2025.

Documentul stabilește acțiunile care vor fi întreprinse de instituția de apărare pentru realizarea obiectivelor naționale de securitate și apărare prevăzute în Strategia securității naționale și Strategia națională de apărare, și vizează dezvoltarea multidimensională a Forțelor Armate.

Conform Ministerului Apărării, măsurile prevăzute în Planul de dezvoltare a capabilităților militare ale Armatei Naționale pe termen lung („Forța-2035”) se concentrează pe dezvoltarea cu prioritate a următoarelor capabilități: supraveghere și apărare aeriană; manevră; sprijin cu foc; forțe pentru operații speciale; comandă, control, comunicații și computere; apărare cibernetică; război electronic; protecția forței; sustenabilitate; instruire; comunicare strategică.

În plus, planul include reforme procesuale legate de perfecționarea managementului resurselor de apărare, optimizarea procesului decizional și dezvoltarea infrastructurii militare.

Ministerul Apărării infirmă speculațiile potrivit cărora documentul ar contraveni statutului de neutralitate al țării: „Documentul a fost elaborat de specialiștii din cadrul Ministerului apărării în conformitate cu legislația în vigoare și nu contravine statutului de neutralitate al Republicii Moldova stabilit în Constituție”.

Instituția precizează că cooperarea cu partenerii externi pentru atingerea obiectivelor se va desfășura „în limitele legii privind secretul de stat”.