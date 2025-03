Percheziții la proprietarii unei clinici din Chișinău, care ar activa fără autorizație

Fondatorul și administratorul unei clinici din Chișinău, care ar activa fără autorizație emisă de Ministerul Sănătății, sunt investigați de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS, a anunțat instituția vineri, 7 martie.

Liubovi Babuțchi, proprietara unui magazin de haine din Chișinău, în vârstă de 35 de ani, a decedat pe 30 ianuarie după ce i-a fost efectuată o procedură, încă neclară, la „Dr. Serebrova”, un salon de frumusețe din centrul Chișinăului. Salonul nu deținea actele necesare pentru intervențiile medicale.

Prima autorizație pentru compania „DR. SEREBROVA CLINIC” a devenit valabilă din vara anului 2023 și permitea doar comerțul cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie.

A doua autorizație a fost eliberată companiei în toamna aceluiași an pentru activități legate de coafat, tuns, bărbierit, manichiură și pedichiură sau machiaj și masaj facial. Niciun cuvânt despre operații estetice, fiind exclusă chiar și modelarea sprâncenelor false.

Soțul femeii a declarat, pe 5 februarie 2025, într-o primă apariție publică după deces, că se încearcă mușamalizarea cazului. Bărbatul a spus că în ziua tragediei a venit la salon pentru a-și conduce soția acasă, însă doctorița anesteziolog și administratoarea salonului i-au comunicat că soției sale „i s-a oprit inima” și a fost dusă la spital, acolo unde ar fi plecat și el imediat.

„Când am revenit la salon, totul era perfect curat. Când am fost prima dată mi s-a zis că acolo totul era în sânge, că era groaznic. Mi-au spus că Liuba era plină de sânge. Când noi am venit, era totul curat. Era greu de găsit vreo urmă. Am găsit doar niște picături de sânge pe care probabil nu le-au observat sau nu au reușit să le șteargă”, a declarat Roman Babuțchi.