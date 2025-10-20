Patru bărbați riscă până la 10 ani de închisoare pentru escrocherii online. Ar fi cauzat un prejudiciu de peste 4 milioane de lei

Patru bărbați riscă până la 10 ani de închisoare. Aceștia sunt bănuiți de comiterea a „cel puțin cinci episoade de escrocherie prin intermediul unor platforme online de investiții”, informează Poliția R. Moldova într-un comunicat de presă emis luni, 20 octombrie. Cei patru ar fi cauzat, potrivit polițiștilor, un prejudiciu de peste 4 milioane de lei.

Cei patru suspecți, cu vârste cuprinse între 18 și 51 de ani, sunt originari din municipiul Chișinău și raioanele Sîngerei și Orhei. Aceștia sunt bănuiți de comiterea a cel puțin cinci episoade de escrocherie prin intermediul unor platforme online de investiții. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru al Direcției de Poliție Chișinău au estimat că persoanele implicate ar fi cauzat un prejudiciu de peste 4 milioane de lei.

„Potrivit materialului probatoriu acumulat, membrii grupului publicau anunțuri false pe rețelele de socializare, prin care promiteau câștiguri rapide din investiții pe platforme virtuale. Sub pretextul acestor investiții, suspecții convingeau victimele să le transfere sume considerabile de bani. Ulterior, aceștia preluau personal banii și îi converteau în monedă virtuală, folosind așa-numitele platforme de investiții”, relatează oamenii legii.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, polițiștii au ridicat telefoane mobile și alte mijloace tehnice care conțin „informații relevante” despre transferurile bănești și comunicarea cu victimele.

Trei dintre bănuiți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar al patrulea este cercetat penal în stare de libertate.

Dacă vinovăția acestora va fi demonstrată, ei riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 10 ani, conform Poliției.