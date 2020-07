Pacificatoarele militare din R. Moldova – parte a misiunilor ONU pe continentul african

Patru femei militare au relatat despre propriile experiențe în calitate de pacificatoare militare în cadrul misiunilor ONU de menținere a păcii în Republica Centrafricană și în Sudanul de Sud. Discuția a avut loc în cadrul conferinței video „Participarea femeilor la consolidarea păcii: perspectiva pacificatoarelor militare”, organizată cu suportul UN Women Moldova.

Istoria Iuliei Madan

Locotenent-colonelul Iulia Madan este în cadrul serviciului militar din anul 2001. Ultima sa funcție este în sectorul cooperării internaționale. Astfel, Iulia a participat de două ori la misiunile de menținere a păcii „MINUSCA” în Republica Centrafricană, în anii 2014-2016 și 2018-2020.

„Odată ajunsă la finele primului mandat, mi-am propus ca, revenind, să monitorizez personal procesul de restabilire a păcii în acea zonă de conflict. Spre marele meu noroc, peste doi ani, am revenit pe continentul african în cadrul aceleiași misiuni, în Republica Centrafricană. Am revenit cu un bagaj de experiență mai bogat, obținut în primul mandat. Eram mult mai sigură în forțele proprii, eram entuziasmată de noile provocări. Am avut ocazia să activez în echipe cu adevărați profesioniști și profesioniste, cu experiență în domeniu. Așa mi-am dezvoltat și eu abilitățile profesionale”, povestește Iulia.

„Cel mai frecvent, victime ale conflictelor sunt persoanele vulnerabile care nu-și pot asigura securitatea – mă refer în special la femei și copii. Dacă vorbim despre eficiența detașării unei femei militare în operațiuni de pacificare și în activități de colectare a informației în teren, prin interacțiunea cu populația locală din zona de conflict, prezența acesteia într-o echipă de observatori și observatoare este mai mult decât importantă. Mă refer la întreprinderea măsurilor de protecție, prevenție și reabilitare. Mai mult ca atât, suntem un exemplu pentru cei care trebuie să privească lucrurile dincolo de limitele stabilite de o societate dominată de violență, precum și un stimulent pentru femeile din aceste zone de conflict”. Acum Iulia îşi continuă serviciul militar în localitatea sa de baștină, în cadrul Armatei Naţionale. Ea spune că experienţa obținută în cele două misiuni este de neînlocuit.

Istoria Elenei Milcenco

Locotenent-colonelul de justiție Elena Milcenco a participat, în perioada noiembrie 2017 – februarie 2019, în cadrul Misiunii Me Integrate a ONU de Stabilizare în Republica Centrafricană (MINUSCA). Elena a deținut funcția de observatoare militară, dar şi de consilieră gender (Gender Adviser).

„Am ajuns în misiune cu gândul că voi fi observatoare militară, dar după ce consilierul pe acțiuni de protecție a studiat CV-ul meu și a aflat că am trecut și un curs de consiliere gender, a considerat că timp de șapte luni voi activa în calitate de consilieră gender. Această activitate presupune colectarea informației de securitate și de analiză în funcție de riscuri și pericole la care se supun sau care prezintă diferite categorii de gender (ex. băieți tineri, fete virgine, bărbați de vârstă medie etc.), evaluarea potențialelor riscuri care pot dăuna misiunii sau populației locale și identificarea metodelor eficiente de executare a mandatului misiunii, ținând cont de riscuri și pericole.

Bunăoară, în diferite regiuni, băieții de 8-13 ani, ai căror părinți au fost uciși în conflictul din 2014, au fost înrolați în grupări paramilitare, fiind antrenați ca soldați. Cel mai tânăr băiat soldat pe care l-am întâlnit avea opt ani, cu el am lucrat mult pentru a-i schimba viziunea și pentru a-l scoate din unitatea paramilitară în care era înrolat.

În alte regiuni am depistat că fetele virgine sunt expuse riscului, din motiv că până la acțiunile armate de amploare acestea erau vândute de către propriii părinți la subdiviziunile paramilitare. Pentru acea societate era un lucru tradițional. Depistând acest fenomen, noi am atins două scopuri care țin și de securitatea internă a misiunii, dar și de securitatea populației și executarea mandatului de protecție a populației civile.

S-au depus multe eforturi și în combaterea violenței sexuale. Pentru aceasta, am trecut cursuri specializate în timp ce eram în misiune” – povestește Elena despre experiențele trăite în misiunea de menținere a păcii. Elena a făcut referire la un caz care implica un bărbat, victimă a violenței sexuale, folosit ca armă de război. Acesta a refuzat să discute cu bărbați militari și a menționat că va oferi declarații doar unei persoane de gen feminin, neapărat din afara Africii. „Deci, sunt cazuri în care însăși populația locală solicită să colaboreze cu femei din partea misiunii”, concluzionează militara.

„Vreau să le comunic colegelor să nu le fie frică de misiuni de menținere a păcii, deoarece suntem extraordinare. Nimic din ceea prin ce am trecut eu nu a fost într-atât de complicat, încât să refuzi o astfel de oportunitate. Eu vă încurajez să vă implicați activ, pentru că noi avem ce oferi lumii, noi avem ce oferi misiunilor”.

Istoria Nataliei Lefter

Alte două femei militare ne-au relatat despre experiențele lor în cadrul misiunii ONU din Sudanul de Sud (UNMISS), una din primele cinci cele mai periculoase țări din lume, în special pentru femei, întrucât în acea zonă este practicată și mutilarea genitală. Este o țară aflată într-un război continuu, cu cea mai proastă situație umanitară din lume.

De 11 ani, maior Natalia Lefter face parte din Armata Națională. Ea a obținut doctoratul în științe pedagogice, fiind și conferențiară universitară, maestră a sportului judo și sambo. Natalia a revenit acasă de aproape un an și jumătate, continuând serviciul militar în cadrul Marelui Stat Major al Armatei Naționale și fiind profund marcată de experienţa trăită în calitate de pacificatoare.

„Visul meu era sa ajung într-o misiune ONU, ca să mă simt utilă, să fiu o militară mândră că am putut contribui cu experiența mea la menținerea păcii în lume, însă toată lumea îmi spunea: „Natalia, tu ești specialistă în pregătirea fizică, nu ai șanse”, dar am mers înainte, studiind aspecte teoretice și practice pentru a fi înrolată în misiune. Indiferent că ești femeie militară sau bărbat militar, ai aceleași responsabilități atât în misiuni, cât și acasă. Uneori, femeii militare îi revin mai multe sarcini. Pe parcursul patrulării, am interacționat cu femei: mame, adolescente, copile. Toate aveau nevoie de comunicare și de susținere din partea unei femei puternice. Femeile au nevoie de un model care le-ar oferi încredere că fiecare persoană, indiferent de statut, de culoare, etnie, rasă sau religie – poate deveni la fel de puternică”, povestește ea.

Natalia susține că „dacă vrei să ai reușite în misiune, trebuie să fii puternică, independentă, să te lași ghidată de forța interioară care te va ajuta să depășești orice obstacol și dificultate. Nu te mulțumi cu puținul pe care-l ai, fii ambițioasă, puternică, autodepășește-te, acceptă provocările vieții”.

Istoria Tatianei Sîrghi

Căpitanul Tatiana Sîrghi, care a revenit cu cinci luni în urmă din Sudanul de Sud, unde a activat în calitate de observatoare militară: „Activez în forțele armate din primăvara 2010. Pe parcursul acestor 10 ani, am avut posibilitatea de a înțelege ce reprezintă o femeie militară. Progresele noastre sunt succesele noastre. Îndemn colegele mele să aplice pentru o misiune militară, unde le așteaptă o carieră frumoasă. Am încercat să le povestesc și copiilor mei despre această experiență, ca să înțeleagă că sunt niște norocoși, deoarece locuiesc într-o zonă fără conflicte deschise, având tot ce le trebuie pentru o viață fericită: au posibilitatea să învețe, să se bucure de un viitor minunat”.

În 2020, este marcată cea de a 20-a aniversare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea. Rezoluția a reafirmat importanța participării egale și a implicării depline a femeilor în procesul de menținere și promovare a păcii și securității.

În martie 2018, Guvernul R. Moldova a aprobat Programul naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 și Planul de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia. Programul național recunoaște rolul important pe care îl au femeile în consolidarea păcii și securității și propune pași concreți în vederea înlăturării barierelor identificate care reduc reprezentarea și influența femeilor în sistemul de securitate.