Organizațiile societății civile, susținute de Uniunea Europeană și echipa People in Need Moldova, pentru a putea ajuta oamenii și comunitățile

Familii cu mulți copii, vârstnici singuratici din mediul rural, persoane cu dizabilități și cele cu venituri mici au fost susținute direct de Uniunea Europeană în perioada crizei energetice. Ajutorul a fost oferit pe parcursul a 16 luni, începând cu luna decembrie 2021, pentru cele mai vulnerabile grupuri de populație din toată țara, care au beneficiat de suport financiar sau acces de durată la servicii sociale în comunitate sau la domiciliu.

În același timp, asistența Uniunii Europene a cuprins granturi, acordate pentru 15 organizații ale societății civile și prestatori de servicii sociale din diferite regiuni ale țării. Datorită acestui suport, organizațiile active la nivel local au putut distribui prânzuri calde, pachete cu produse alimentare și de igienă, dar și materiale pentru încălzire – cărbuni, lemne, bricheți – pentru sute de familii aflate în dificultate. Granturile, care au depășit în total suma de 620.000 de euro, au fost acordate rapid, pentru a anticipa efectele crizei energetice generate de sezonul rece 2022 și 2023.

Tot acest ajutor a fost oferit prin proiectul finanțat de Uniunea Europeană „Împreună susținem populația vulnerabilă afectată de criza energetică”, implementat de organizația neguvernamentală People in Need Moldova.

Valoarea totală a suportului Uniunii Europene, alocat acestui proiect, este de 5 milioane de euro, oferite prin intermediul Serviciului Instrumente de Politică Externă (FPI). Intervențiile de susținere a populației, prin acest proiect, au avut drept scop atenuarea efectelor crizei energetice și reducerea grijilor pentru familiile și persoanele vulnerabile de a-și asigura resurse pentru a trece mai ușor de sezonul rece.

Părintele Adrian, despre oamenii ajutați de Misiunea Socială „Diaconia”: „Ei așteaptă cu răbdare, primesc cu bucurie și merg mulțumiți acasă. Pentru unii este singurul prânz cald!”

Pentru bătrânii singuratici, persoanele cu nevoi speciale și cele fără adăpost, care au fost cel mai mult afectate de efectele crizei energetice, un prânz cald a devenit un lux și mulți dintre ei nu și-l mai pot asigura. Misiunea Socială „Diaconia”, care de mai mulți ani oferă persoanelor vulnerabile din Chișinău și Cahul mâncare caldă, a venit în ajutorul lor. Totuși, numărul mare de solicitări și resursele limitate ale organizației au făcut munca mai dificilă. Pentru a face față acestei provocări, People in Need Moldova a oferit un grant „Diaconiei”, în valoare de 15.505 euro, ajutând-o astfel să asigure un prânz cald pentru sute de persoane. Acest suport financiar a fost posibil datorită proiectului „Împreună susținem populația vulnerabilă afectată de criza energetică”, finanțat de Uniunea Europeană.

Distribuirea prânzurilor calde la Chișinău Distribuirea prânzurilor calde la Chișinău Distribuirea prânzurilor calde la Chișinău Distribuirea prânzurilor calde la Chișinău

Oleg Paraschiv, vicedirector al Misiunii Sociale „Diaconia”

Oleg Paraschiv, vicedirector la „Diaconia”, spune că sprijinul financiar obținut în contextul crizei energetice a fost de mare ajutor. „De mai mult de 10 ani organizația noastră ajută populația vulnerabilă și întreține două cantine sociale. Cu resursele financiare pe care le-am primit de la People in Need Moldova și Uniunea Europeană, am dublat numărul de persoane pe care le susținem. Astfel, momentan, la Chișinău asigurăm 240 de porții de mâncare zilnic, iar în satul Roșu, Cahul – 75, la fel în fiecare zi”, a menționat Oleg Paraschiv.

Svetlana Sadovnic, bucătăreasă la cantina Misiunii Sociale „Diaconia”

La Chișinău, prânzurile sunt oferite în trei puncte de distribuție și includ mâncăruri variate, cum ar fi borș, ciorbă, supă sau tocăniță de ciuperci, pregătite la cantina „Diaconiei”. Svetlana Sadovnic, bucătăreasă la cantina Misiunii Sociale „Diaconia”, a spus că sunt gătite mâncăruri proaspete și sănătoase pentru toți cei care au nevoie, astfel încât ei să aibă parte de o alimentație echilibrată și hrănitoare.

Preotul Adrian Agapii, coordonator de proiect la „Diaconia”, a menționat că beneficiarii cantinei sunt persoane vârstnice și persoane fără adăpost, care au cu adevărat nevoie de acest prânz cald, altfel nu ar veni să stea la rând. „Sunt o mulțime de oameni care trec pe alături și nu se apropie, vin doar acei care au nevoie. Ei așteaptă cu răbdare, primesc cu bucurie și merg mulțumiți acasă. Pentru unii este singurul prânz cald!”, a mărturisit părintele Adrian.

Preotul Adrian Agapii, coordonator de proiect la „Diaconia”

Printre persoanele care vin la punctul de distribuție din parcul Mezon al capitalei este și Vera Leu, o pensionară din Chișinău. Spune că pensia de 2.070 de lei nu-i ajunge să-și asigure un trai decent și este mulțumită să primească mâncare gratuită de la „Diaconia”. „Vin aici pentru că mi-a spus o prietenă că în parcul Mezon se dă mâncare. E bine că hrănesc oamenii care n-au sau cărora nu le ajunge mâncare. Sunt tare bucuroasă!”, a mărturisit Vera Leu. Multe dintre persoanele care vin la această cantină socială sunt într-o situație similară, fiindu-le foarte greu să-și cumpere alimentele de bază, de care au atât de mult nevoie. Iată de ce, se bucură enorm atunci când primesc prânzurile calde, fără de care nu ar supraviețui.

Vera Leu, pensionară

Ajutor vital pentru persoanele în etate din raionul Cahul în perioada crizei energetice

„Noi am venit la dumneavoastră, așa cum am promis, cu încă un ajutor. De data aceasta v-am adus produse de igienă și produse alimentare ca să reușiți să faceți economii și să treceți mai ușor peste criza energetică”. Sunt cuvintele pe care Agnesa Grecova, administratoarea organizației „Luceafărul Sudic”, le-a rostit la începutul vizitei în familia Agafiei Cherpec din satul Tartaul de Salcie, raionul Cahul, pe care organizația o ajută să facă față scumpirilor din ultima perioadă.

Agafia Cherpec, pensionară

Doamna Cherpec, fostă profesoară de istorie, cu un stagiu de peste 40 de ani la școala din localitate, își așteaptă oaspetele la poartă, iar emoția revederii se citește în ochii ei. Se bucură și de pachetele cu produse, care îi vor face viața mai ușoară în următoarele luni.

„Eu primesc o pensie de 2.300 de lei. La fel și soțul meu, care a muncit peste 45 de ani în calitate de conducător auto. Sunt puțini acești bani, nu ne ajung, și uneori luăm de la magazin produse pe datorie”, mărturisește fosta profesoară.

Agafia Cherpec este printre cele 100 de persoane din cinci localități ale raionului Cahul, pe care organizația „Luceafărul Sudic” le ajută în cadrul proiectului „Susținerea persoanelor în etate pentru depășirea crizei energetice”, cu susținere financiară din partea Uniunii Europene.

„Ne-am propus să fim alături de oamenii care se descurcă greu în aceste timpuri și să-i ajutăm să facă față scumpirilor. Beneficiarii noștri sunt persoane cu vârsta de peste 70 de ani, a căror pensie nu depășește suma de 2.500 de lei, și persoane cu dizabilități, inclusiv copii”, spune Agnesa Grecova.

Majoritatea oamenilor susținuți de organizația „Luceafărul Sudic” au probleme de sănătate, iar o parte din pensia lor, de multe ori chiar toată pensia, este cheltuită pentru medicamente. Așa se întâmplă și în cazul Verei Ghidion, din aceeași localitate, pe care organizația o sprijină.

Pachetul cu produse alimentare și de igienă, oferit familiei Cherpec Echipa organizației „Luceafărul Sudic” și familia Cherpec Soții Cherpec Tizic, folosit la încălzirea casei de către familia Cherpec Soții Cherpec Ajutorul oferit Verei Ghidion Vera Ghidion, pensionară din satul Tartaul de Salcie, a cărei pensie se duce, în mare parte, pe medicamente

„Medicamentele pe care le vedeți pe masă – eu cu ele trăiesc – sunt pentru tensiune, pentru inimă, pentru stomac. Ar fi trebuit să am o intervenție chirurgicală, dar n-am făcut-o din cauza problemelor la inimă”, ne spune doamna Ghidion.

Și pentru ea, sprijinul oferit de „Luceafărul Sudic” este vital. Scoate, cu emoție, din pachet produsele aduse de Agnesa Grecova și le așază pe patul din încăpere: „Am primit fasole, mazăre, crupe, conserve, zahăr. Vă mulțumim din suflet! Faceți o mare bucurie și aduceți un mare ajutor pentru un bătrân”.

Distribuirea pachetelor cu produse alimentare în satul Tartaul de Salcie, raionul Cahul

În total, în satul Tartaul de Salcie, 20 de gospodării au fost ajutate. Aceste familii, dar și celelalte 80 de gospodării din alte patru sate din raionul Cahul au primit ajutor de două ori. Prima dată le-au fost oferiți bricheți pentru foc, iar a doua oară – produse alimentare și de igienă. Organizația „Luceafărul Sudic” a putut fi alături de o parte din locuitorii raionului datorită unui grant, în valoare de aproximativ 29 de mii de euro, acordat în cadrul proiectului „Împreună susținem populația vulnerabilă afectată de criza energetică”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de organizația neguvernamentală People in Need Moldova.

Grijă pentru persoanele cu dizabilități din municipiul Chișinău

Persoanele cu necesități speciale au devenit mult mai vulnerabile din cauza crizei energetice din țară și a majorării costurilor de trai. În municipiul Chișinău, Societatea Persoanelor cu Dizabilități „TAUR” a avut grijă ca familiile în care locuiesc persoane cu dizabilități să simtă mai puțin efectele negative ale crizei, oferind servicii prin intermediul echipei mobile.

Echipa People in Need Moldova discută cu Tatiana Roșcovan, președinta Asociației Obștești „TAUR”

Tatiana Roșcovan, președinta Asociației Obștești „TAUR”, afirmă că echipa mobilă, formată din patru persoane, a livrat lunar pachete cu alimente, produse igienice și medicamente, asigurând suport la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Suportul a inclus și servicii de menaj, plimbări, facilitarea comunicării și informării, oferirea de asistență juridică, psihologică și/sau consultanță online, prin telefon sau în timpul vizitelor la domiciliu.

Tatiana Roșcovan, pregătind pachetele cu produse alimentare spre a fi distribuite

„Ajutăm oamenii care sunt practic izolați în apartamentele lor, iată de ce ne-am gândit că cel mai bun serviciu pentru ei ar fi să formăm o echipă mobilă, care să meargă la domiciliu și să le ofere suportul de care au nevoie. Avem 40 de beneficiari, cărora lunar le oferim câte un pachet cu produse igienice și unul cu alimente, care în această perioadă sunt vitale pentru ei. Ne străduim să le oferim produse de bază, cum ar fi zahărul, uleiul, făina. Uneori cumpărăm pentru ei produse lactate, de care au nevoie, dar și alte alimente pe care și le doresc. Majoritatea dintre ei au multiple probleme”, a adăugat Tatiana Roșcovan.

Oleg Șevcenco, ajutat de echipa mobilă a organizației „TAUR”

Astfel, 40 de gospodării din municipiul Chișinău, în care locuiesc persoane cu dizabilități locomotorii, s-au bucurat, timp de câteva luni, de sprijin pentru a trece mai ușor de efectele crizei energetice. Echipa mobilă l-a susținut și pe Oleg Șevcenco, în vârstă de 49 de ani, care trăiește la etajul cinci al unui bloc fără ascensor. El așteaptă cu emoție de fiecare dată vizita echipei mobile și se bucură enorm de ajutorul pe care-l primește: „Ei mă vizitează o dată pe lună. Mi-au adus acum cadouri și sunt tare mulțumit”.

La fel ca Oleg, echipa organizației „TAUR” este așteptată și de Lilia Slovodeniuc, care își îngrijește mama în vârstă de 72 de ani. „Mama a suferit două accidente vasculare. Inițial a fost imobilizată la pat. Acum, încet, se ridică din pat, dar nu atât încât să poată să se deplaseze și să mănânce în bucătărie. Am grijă să-i duc mâncarea și medicamentele în camera unde stă. Tot ajutorul pe care l-ați adus este necesar. Mulțumim frumos, acest ajutor este de neprețuit!”, a menționat Lilia.

Lilia Slovodeniuc, susținută de echipa mobilă a organizației „TAUR”

Susținerea și grija pentru persoanele cu dizabilități din municipiul Chișinău au fost posibile datorită grantului obținut de Societatea Persoanelor cu Dizabilități „TAUR” în cadrul proiectului „Împreună susținem populația vulnerabilă afectată de criza energetică”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de organizația neguvernamentală People in Need Moldova.

Pachetele cu produse alimentare și de igienă, distribuite de Societatea Persoanelor cu Dizabilități „TAUR” Distribuirea pachetelor cu produse alimentare și de igienă în municipiul Chișinău Distribuirea ajutorului la unul din locuitorii municipiului Chișinău

La Vulcănești, familiile vulnerabile au primit prânzuri calde, pachete cu produse alimentare și donații de materiale pentru foc

Asistența Uniunii Europene la sudul țării, în contextul crizei energetice, a venit prin intermediul unui grant în valoare de 50 de mii de euro, oferit Centrului psiho-social din Vulcănești. Datorită acestui suport financiar, familiile social-vulnerabile din localitate au avut parte de un prânz cald timp de 11 luni de zile.

Prânzul cald, adus Tatianei Kirpik

Mâncarea, gătită la cantina centrului, este o binecuvântare pentru mulți dintre oamenii aflați în dificultate, care o așteaptă cu sufletul la gură. Printre ei este și Tatiana Kirpik, care are o pensie de 2.200 de lei lunar și din care abia de reușește să-și procure cele necesare. „Locuiesc singură și nu pot ieși nicăieri, nu pot să merg să-mi cumpăr pâine. Mai înainte puteam să mă deplasez cu ajutorul cârjelor, dar acum îmi amorțește piciorul și nu mai sunt în stare. Primesc zilnic de la cantina socială mâncare foarte gustoasă și diversificată. Fără acest ajutor am fi murit de foame”, spune Tatiana Kirpik.

Valerii Dolapci, tată a 4 copii, ajutat cu pachete alimentare și materiale pentru foc

Datorită asistenței oferite, și familia lui Valerii Dolapci are parte de o viață mai bună. Starea de sănătate a lui Valerii îi impune anumite restricții în ceea ce privește efortul fizic. Iată de ce, prânzurile calde, dar și alte bunuri pe care le-a primit în cadrul proiectului, îl ajută să supraviețuiască acestor vremuri pline de provocări. „Mulțumim oamenilor care ne sprijină! Datorită lor, eu am mai puține îngrijorări și pot avea mai multă grijă de sănătate. Am primit mai multe feluri de asistență – este vorba despre cărbuni, lemne, hrană. Ne bucurăm când există oameni buni, iar organizații precum People in Need ne-au venit în ajutor. În această perioadă dificilă, organizația susține oamenii care se află la marginea prăpastiei”, mărturisește Valerii Dolapci.

Alexandr Mocan, directorul Centrului Psiho-Social din Vulcănești

Alexandr Mocan, directorul Centrului Psiho-Social, a menționat că acest ajutor a fost ca o gură de aer pentru mulți locuitori ai orașului Vulcănești. Echipa lor a asigurat familiile vulnerabile cu mese calde, pachete alimentare și produse de igienă, precum și lemne pentru depășirea crizei energetice: „Noi am distribuit mese calde, timp de 11 luni, la 38 de familii din localitate. De asemenea, în cadrul proiectului, 50 de gospodării social-vulnerabile, din care fac parte familii cu mulți copii, persoane și copii cu necesități speciale, persoane în etate, au primit pe parcursul a opt luni pachete alimentare și igienice. Iar altor 27 de familii beneficiare le-am distribuit câte trei metri steri de lemne”, a spus directorul Centrului Psiho-Social.

Într-un moment în care solidaritatea și sprijinul reciproc sunt mai importante ca niciodată, efortul echipei Centrului Psiho-Social din Vulcănești devine mai mult decât un simplu program de ajutorare, ci reprezintă o rază de speranță pentru cei care se luptă cu dificultățile zilnice și o dovadă că, prin sprijinul celor din jur, putem depăși orice obstacol.

Prepararea prânzurilor calde în cantina Centrului Psiho-Social Prepararea prânzurilor calde în cantina Centrului Psiho-Social Pregătiri pentru distribuirea prânzurilor calde la familiile din Vulcănești

Tot acest ajutor a fost oferit de Uniunea Europeană, prin proiectul UE „Împreună susținem populația vulnerabilă afectată de criza energetică”, implementat de organizația neguvernamentală People in Need Moldova.

Valoarea totală a suportului Uniunii Europene în cadrul proiectului, este de 5 milioane de euro, oferite prin intermediul Serviciului Instrumente de Politică Externă (FPI). Intervențiile de susținere a populației, prin acest proiect, au avut drept scop atenuarea efectelor crizei energetice și reducerea grijilor pentru familiile și persoanele vulnerabile de a-și asigura resurse pentru a trece mai ușor de sezonul rece.

