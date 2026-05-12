APEL către autoritățile statului. Mai multe organizații de media cer Guvernului să intervină pentru a preveni evacuarea redacțiilor care închiriază oficii în incinta „Casei Presei”

Mai multe organizații de media din R. Moldova, printre care și Asociația Media-Guard, parteneră a ZdG, cer autorităților să intervină după ce mai multe redacții care închiriază spații în incinta Casei Presei din capitală au fost informate, prin scrisori, despre „încetarea relațiilor contractuale existente”, invocându-se „demararea lucrărilor de reparație capitală a imobilului”. Astfel, redacțiile sunt somate să elibereze integral spațiile ocupate până la 30 iunie, deși contractele au fost încheiate pentru întreg anul 2026. Declarația a fost formulată de Asociația Presei Independente (API) și a fost semnată până marți, 12 mai, de 9 organizații non-guvernamentale.

„Organizațiile mass-media semnatare semnalează cu îngrijorare intenția Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului R. Moldova de a înceta unilateral raporturile contractuale cu redacțiile instituțiilor mass-media care închiriază spații în imobilul „Casa Presei”, situat pe strada Alexandru Pușkin 22 din mun. Chișinău.

Cerem Guvernului R. Moldova, Cancelariei de Stat și Ministerului Culturii să intervină de urgență pentru a preveni evacuarea redacțiilor fără identificarea unor soluții alternative viabile, asigurând continuitatea activității instituțiilor media locatare în acest imobil.

Astfel, la 6 mai 2026, redacțiile media și alte entități economice care își desfășoară activitatea în incinta „Casei Presei” au fost informate, prin scrisori semnate de Igor Mînăscurtă, directorul Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului, despre „încetarea relațiilor contractuale existente”. Invocând dispoziția Cancelariei de Stat nr. 17-95-4844 din 29.04.2026 privind demararea lucrărilor de reparație capitală a imobilului, redacțiile sunt somate să elibereze integral spațiile ocupate până la 30 iunie 2026, deși contractele de locațiune au fost încheiate pentru întreg anul 2026.

În pofida impactului major pe care această decizie îl are asupra activității editoriale, Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului nu a propus redacțiilor nicio soluție alternativă adaptată posibilităților lor financiare pentru perioada desfășurării lucrărilor de reparație capitală și nici nu oferă garanții clare de revenire a acestora în sediile ocupate anterior după finalizarea reparațiilor.

Considerăm această abordare absolut inadmisibilă, întrucât ignoră complet specificul activității jurnalistice și dificultățile economice cu care se confruntă instituțiile mass-media. Precizăm că prețurile actuale de închiriere de pe piața imobiliară depășesc cu mult posibilitățile financiare limitate ale redacțiilor, care sunt deja afectate de creșterea costurilor pentru hârtie, tipar, servicii de distribuție și întreținere tehnică. În aceste condiții, există un risc real ca mai multe publicații și alte instituții media să fie nevoite să-și reducă sau chiar să-și înceteze activitatea.

Reamintim autorităților că destinația istorică a „Casei Presei” a fost aceea de a susține activitatea redacțiilor prin oferirea unor spații accesibile și adaptate necesităților sectorului mediatic”, potrivit apelului organizațiilor.

„Solicităm, în mod expres:

instituirea unui moratoriu asupra evacuării redacțiilor până la identificarea unor spații alternative adecvate și accesibile pentru redacțiile relocate temporar;

organizarea unor consultări transparente cu reprezentanții instituțiilor media afectate;

garantarea dreptului redacțiilor de a reveni în incinta „Casei Presei” după finalizarea lucrărilor de renovare, în condiții echitabile și previzibile”.

Semnat de: