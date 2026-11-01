O nouă schemă de escrocherie: proprietarii sunt convinși să-și vândă locuințele și să transmită banii unor necunoscuți

O nouă schemă de escrocherie este semnalată în R. Moldova, prin care proprietarii sunt determinați să-și vândă locuințele și să transmită banii obținuți unor persoane necunoscute, avertizează Uniunea Agențiilor Imobiliare (UAI).

Potrivit UAI, escrocii se prezintă drept angajați ai Poliției, Serviciului de Informații și Securitate (SIS), ai băncilor sau ai altor instituții. Aceștia contactează proprietarii și îi sperie cu informații false despre presupuse credite contractate pe numele lor sau tentative de înstrăinare a bunurilor imobile.

Ulterior, victimele sunt îndemnate să-și vândă urgent locuințele și să transmită banii unui curier sau să-i transfere într-un așa-numit „cont sigur”.

În unele cazuri, escrocii le promit proprietarilor că vânzarea este doar „de formă” și că apartamentul le va fi restituit ulterior. În realitate, persoanele semnează acte de vânzare-cumpărare valabile și riscă să rămână atât fără locuință, cât și fără banii obținuți în urma tranzacției.

În acest context, UAI vine cu următoare recomandări: