O femeie spune că are nevoie de investigații medicale, dar nu poate să le facă, deoarece se află în autoizolare: „Nimeni nu are un răspuns”

Gabriela Kornacker, o avocată din Chișinău în vârstă de 43 de ani, se arată nedumerită de lacunele din legislație, întrucât nu există prevederi clare și nimeni nu poate veni cu precizări pentru cazul ei. După tratamentul anti-COVID-19, aceasta se află în autoizolare pentru 14 zile, dar spune că are nevoie să facă investigații medicale.

Ea a povestit pentru ZdG că la 30 mai i-au apărut primele simptome și a chemat ambulanța, dar nu a fost dusă la spital, spunându-i-se că nu are „destule semne clinice pentru a fi transportată la Centrul COVID-19”. Astfel, la 1 iunie a sunat medicul de familie, care a indicat să fie internată în spital, deoarece are bronșită alergică și se află în grupul de risc, fiind dusă la Centrul COVID-19 și internată la Spitalul Clinic Municipal Nr. 1, de unde a ieșit la 13 iunie.

Femeia ne-a spus că s-a simțit bine până ieri, 24 iunie, când i s-a agravat starea. Prin urmare, are nevoie să facă o radiografie, pentru a vedea ce se întâmplă cu plămânii.

„Cât am stat în spital, au făcut radiografie de trei ori, dar persoanele izolate la domiciliu nu pot face asta. Cum poți să vezi evoluția bolii, dacă nu ai acces elementar la radiografie? Eu am intrat în spital aproape fără semne clinice, mi-au depistat pneumonie bilaterală în a șaptea zi doar la radiografie și mi-au dat tratament pentru pneumonie. Dar cine vede ce e în plămânii celor care sunt tratați la domiciliu? Tu nu ai acces la acest serviciu medical, nu poți să ieși nicăieri, medicul nu vine acasă. E catastrofă”, a relatat ea pentru ZdG.

Gabriela Kornacker mai spune că, având în vedere experiența anterioară, e evident că, dacă va chema ambulanța, nu o vor lua la spital.

Astfel, femeia menționează că va ieși din carantină sâmbătă, 27 iunie, dar va putea să meargă pentru investigații medicale abia la 29 iunie, luni.

Reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) nu ne-au răspuns la telefon, iar cei de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică ne-au comunicat că vor reveni ulterior cu informații.

Femeia a scris și o postare pe pagina sa de Facebook, în care îndeamnă oamenii să fie precauți, deoarece „dacă vă infectați, veți fi pe cont propriu”.

„Această postare poate va fi utilă pentru acei sceptici care nu cred încă în existența virusului, dar și pentru cei care vor să știe din prima sursă mai multe despre virus și despre cât de profesionist este la noi gestionată criza. Cred totuși că numărul scepticilor s-a mai micșorat de la începutul pandemiei, pentru că fie au fost afectați direct de virus, fie rudele lor apropiate sau cunoștințele. Eu am avut nenorocul să mă infectez. Deși am respectat tot ca la carte. Dar se vede că undeva, totuși, am greșit. Inițial am făcut o formă ușoară, mi-a dispărut doar mirosul și pe 1 iunie am fost internată în spital. La a șasea zi de tratament antiviral și antibacterian am făcut pneumonie bilaterală, ceea ce demonstrează că virusul este total imprevizibil. Subit trece din infecție virală în bacteriană, clinică de pneumonie, fără febră. La a 12-a zi am fost testată repetat, testul a ieșit negativ, am fost externată în autoizolare 14 zile la domiciliu.

Totul bine și frumos, vitamine, exerciții de respirație, medicamente pentru continuarea tratamentului până în a 12-a zi de autoizolare, când pentru prima dată a apărut temperatura 37 și dificultăți de respirație de câteva ori pe zi.

Și aici a început „frumosul”. Medicul de familie spune că ar fi indicată radiografia plămânilor și tomografia, dar nu pot să o fac nicăieri, pentru că… sunt în autoizolare! Sun la linia verde a MSMPS, întreb: „ce să fac în acest caz?”. Îmi spun că ei nu știu, din moment ce sunt în autoizolare la domiciu decizia o ia medicul de familie.

Spun, bun, medicul spune că este indicată radiografia, dar nu este în drept să-mi indice să ies din autoizolare, pentru că încalcă legea și ea, și eu, dacă ies. Răspunsul a fost: „noi înțelegem, aveți dreptate, dar nu este prevăzut în lege cum trebuie de procedat în așa caz și noi nu știm”. Trebuie să așteptați până se termină carantina, după asta faceți radiografia.

Ok, dar dacă starea mea se agravează? „Cumpărați-vă oxigenometru (care este de negăsit în farmacii, stocurile epuizate) și măsurați saturația. Dacă e mai mică de 95, atunci sunați ambulanța și dacă aveți toate semnele pentru internarea în spital, o sa fiți dusă la Centrul COVID-19 pentru testare repetată și radiografie”. Ok, zic, dar nu o să fiu „eligibilă”, pentru că spitalele sunt supraaglomerate, eu nu am febră și nici alte semne, decât uneori dificultăți de respirație. „Înțeleg, dar nu avem alte soluții”, mi-a spus domnița.

Tare multe întrebări roiesc în cap. Care, mă întreb eu, este diferența că eu azi cu febra 37 merg la un centru medical să fac radiografie sau luni cu 38 sau 39, când mi se încheie carantina și am voie să ies din casă, dar starea mi se poate agrava? De ce pacienții care se tratează la domiciliu nu au acces la aceleași investigații medicale urgente (radiografie, cea mai simplă investigație care determină dacă plămânii sunt sau nu afectați de pneumonie), investigații pe care pacienții în spitale le au de câteva ori pe parcursul tratamentului? De ce tratamentul se administrează prin telefon și medicul nu te vizitează? De ce echipa mobilă care preia testul la COVID-19 de la pacienții aflați la domiciliu se deplasează acasă doar o dată în săptămână, dar nu în fiecare zi, așa cum se prelevează testele zilnic la Centrul COVID-19? Și încă multe „de ce”-uri.

La care nimeni, dar absolut nimeni nu are răspuns. Nici medicul de familie, nici linia verde, nici MSMPS.

Apoi, iată, purtați, oameni buni, măști și respectați măsurile de protecție, pentru că doar așa avem șanse mult mai mari să nu ne infectăm și să nu nimerim în această mașinărie care se numește stat falit. Pentru că dacă vă infectați, veți fi pe cont propriu. Acest stat nu te salvează, el te omoară. „Capii țării” au avut dreptate. O să murim mulți, doar că în mare parte din cauza prostiei, incompetentei și impotenței lor”, a scris avocata.