Muzeul de Istorie și Etnografie din Călărași este iluminat datorită fondurilor oferite de Uniunea Europeană

Clădirea Muzeului de Istorie și Etnografie „Dumitru Scvorțov-Russu” din orașul Călărași a devenit și mai atractivă după ce, la începutul lunii februarie curent, a fost iluminată arhitectural, cu suportul acordat de către Uniunea Europeană. Acum, vizitatorii admiră clădirea muzeului atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Autorităţile publice locale au optat să ilumineze clădirea cu echipament eficient energetic, care are și un aspect estetic plăcut.

Lucrările au inclus iluminarea elementelor de construcție și a celor ornamentale ale clădirii Muzeului de Istorie și Etnografie cu 24 de proiectoare pe bază de LED. De asemenea, este iluminată și curtea muzeului, prin intermediul mai multor felinare moderne. Astfel, vor fi încurajate organizarea și desfășurarea pe teritoriul muzeului a unor activități cultural-artistice pe timp de seară și noapte. Iluminatul arhitectural al muzeului a costat 145 mii de lei, iar consumul de energie electrică s-a redus cu 30% față de luna ianuarie a anului 2020.

Călărășenii sunt mândri de localitatea lor

Locuitorii orașului Călărași sunt încântați de noul aspect al muzeului, menționând că acum se simt mai motivați să-l viziteze și să participe la evenimentele organizate aici. „Iluminatul este minunat. S-a schimbat practic aspectul a jumătate de oraș și ne simțim mai încrezuți că orașul nostru arată frumos. Plimbându-ne pe alături când am văzut prima dată luminile aprinse, am rămas impresionați de această schimbare”, spune entuziasmată locuitoarea orașului Lidia Peresiuc. „Acum muzeul aduce lumină în orașul nostru, în sensul direct și indirect. Până acum strada centrală era destul de posomorâtă, neiluminată, acum acest monument arhitectural aduce un plus de valoare orașului nostru”, spune Andrei Bînzaru, un alt locuitor al orașului Călărași.

Orașul transformat într-un simbol: Licurici în inima Codrilor

Cătălina Năstase este studentă la Chișinău și spune că de fiecare dată când vine acasă vizitează expozițiile de aici: „Odată ce muzeul a fost iluminat, a devenit cel mai frumos punct turistic din oraș, mă atrage să vin să-l vizitez de fiecare dată când vin acasă”. „Sperăm că orașul nostru să fie precum este și denumirea proiectului, un licurici în inima Codrilor ”, susține Alexandru Marian.

Lucrările au avut loc în cadrul proiectului realizat cu suportul financiar al Uniunii Europene „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” și presupune modernizarea iluminatului stradal din oraș, pe o lungime de peste 20 de kilometri. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare. Prezent la evenimentul de lansare, Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat că UE mizează pe eficientizarea resurselor energetice: „Aceste rezultate vor aduce beneficii locuitorilor și vizitatorilor orașului Călărași prin reducerea emisiilor de CO2, costuri mai mici și siguranță pe timp de noapte”.

„Clădirea Muzeului din Călărași are o valoare artistică prin elementele arhitecturale caracteristice pe care le prezintă, iar intenția proiectului a fost de a scoate în evidență aceste elemente și pe timp de noapte. O atenție deosebită a fost acordată luminii, astfel încât aceasta să se armonizeze cu culorile actuale ale fațadei, obținând o nuanță caldă de culori. De asemenea, s-a pus accentul pe eficiența consumului de energie pentru a reduce la maxim costurile legate de funcționarea sistemului”, subliniază expertul în energetică Ion Muntean.

Mai multă lumină, mai mulți vizitatori

Muzeul de Istorie și Etnografie din Călărași are o colecție de circa 10 mii de exponate cu valoare istorică, artistică și culturală, printre care obiecte de etnografie, sculpturi, picturi, schițe, lucruri vechi personale, colecții de fotografii, arme și armuri, numismatică, obiecte de cult religios și altele, săli cu tematică și expoziții temporare cu diferite colecții personale. „Clădirea muzeului din Călărași este unica iluminată arhitectural și acest lucru reprezintă o premieră pentru localitatea noastră. Acest iluminat artistic îi va determina pe trecători să ne viziteze, să atragem noi turiști și să desfășurăm mai multe evenimente în curtea muzeului. Fiind evidențiată prin lumină și culoare, fațada clădirii muzeului va transpune istoria acestui ținut în imagini, lumini și culori”, spune Mariana Iurcu, muzeografă la Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Călărași.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și comunicare și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API). Conținutul articolului aparține autorilor și nu reflectă neapărat viziunea UE sau GIZ. Pentru detalii – www.eu4civilsociety.md