Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, viceprim-ministru, i-a avertizat miercuri, 11 august, în cadrul unei ședințe, pe responsabilii de proiectarea, construcția, menținerea și reabilitarea drumurilor, referitor la calitatea proastă a lucrărilor executate și la consecințele acestora asupra imaginii și reputației companiilor, menționând că „cei care nu pot face drumuri să stea acasă”.

„Eu totuși am așteptat ca măcar cineva dintre dumneavoastră să aibă curaj să recunoască că în acest sistem este corupție. Eu vă promit că niciodată nu am să vă cer nimic în schimb, decât să vă faceți treaba bine, aici mă refer la companiile private, ministerul pe care am onoarea să-l conduc, dar și la instituțiile subordonate”, a spus Spînu.

Potrivit unei note emise a ministerului, în cadrul discuției, „antreprenorii au enumerat un șir de probleme existente în sector, care influențează negativ calitatea și durata realizării proiectelor, printre acestea, cele mai stringente fiind lipsa unui clasificator a întreprinderilor, care ar determina distribuirea eficientă a finanțării în funcție de capacitățile companiilor participante la licitații; lipsa unei armonizări între cadrul legislativ, administrativ, tehnologic și cel juridic”.

O altă problemă enunțată a vizat controlul calității lucrărilor, care nu este executat de companii independente, ci de unele apropiate beneficiarului.

„Nu voi tolera nici cea mai mică corupție în acest sector. Nu am pretenția să spun că am s-o lichidez pe toată, începând cu ziua de mâine, dar am pretenția să cred că poate o să ajungem la un moment dat, când cu adevărat nu o să fie corupție. Eu cred că drumurile se fac de proastă calitate, inclusiv din cauza faptului că unii dintre Dvs dați mită, iar în loc să dați mită mai bine ați mări salariile la lucrătorii care muncesc la drumuri, în soare sau ați mai adăuga un centimetru de asfalt unde este necesar. Vă rog să creșteți capacitatea de management a proiectelor în cadrul companiilor pe care le gestionați și să lucrați mai responsabil pentru ca să oferiți cetățenilor drumuri calitative, iar dacă nu împărtășiți același deziderat vă rog să vă lichidați companiile și să vă căutați de treabă în altă parte!”, a declarat Spînu.