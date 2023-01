Meteorologii anunță Cod Galben de vânt puternic pe întreg teritoriul țării

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod Galben de vânt puternic. Avertizarea este valabilă pentru ziua de vineri, 6 ianuarie 2023, în intervalul orelor 00:00 – 19:00.

Potrivit meteorologilor, „în intervalul menționat pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-20 m/s”.

În acest sens, reprezentanții SHS recomandă:

ocolirea cablurilor electrice căzute la pământ;

evitarea parcării autovehiculelor în apropierea copacilor, pe care vântul puternic îi poate doborî;

evitarea folosirii focului deschis.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în următoarele 7 zile, temperaturile aerului vor scădea. De Crăciun, la nordul R. Moldova, temperaturile vor scădea sub zero grade și vor cădea izolat precipitații mixte sub formă de lapoviță și ninsoare. În raioanele de centru și sud ale țării vor cădea izolat ploi slabe.

