Mesajul ambasadorului României după ce Kamazurile pentru deszăpezire rusești au defilat pe bd. Ștefan cel Mare din Chișinău

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, consideră că autoritățile de la Chișinău par să acorde mai multă importanță unor utilaje de deszăpezire decât ajutoarelor sub formă de echipamente de protecție și medicamente anti-covid acordate de către România și UE. Mesajul diplomatului vine după ce, în luna mai, convoiul de camioane cu ajutoare acordate de România nu a fost lăsat să intre în centrul Chișinăului, fiind oprit sub podul de la marginea orașului, în timp ce cele 5 autospeciale la mâna a doua donate de ruși au defilat vineri, 16 octombrie, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt – principala arteră a capitalei.

Mesajul integral publicat de Daniel Ioniță:

„Între covid si zăpadă, prefer zăpada! Am ajuns la această concluzie și după ce am văzut că unii par să acorde mai multă importanță mașinilor de deszăpezire decât ajutoarelor dezinteresate, generoase și necondiționate din partea României sau statelor membre UE, care au constat în echipamente de protecție și medicamente anti-covid.



Nu știu dacă va ninge în perioada următoare sau dacă vom avea condiții meteorologice extreme, însă cu siguranță numărul infectaților cu covid va crește aproape exponențial până la finalul anului, în lipsa unor măsuri și comportamente responsabile (nu mă credeți? – întrebați-i pe specialiști). Soluția la nivel personal este nu să vă ascundeți sub „pod”, ci să purtați masca în mod corect. Pandemia va trece, altele…”