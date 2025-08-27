Mesaje de amenințare cu moartea, recepționate de mai mulți cetățeni, inclusiv funcționari publici și jurnaliști, de Ziua Independenței

Mai mulți cetățeni, inclusiv funcționari publici și jurnaliști, ar fi primit mesaje în care sunt amenințați cu moartea, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP) miercuri, 27, august, într-un comunicat de presă.

Ofițerii de investigație ar deține „deja mai multe informații” și întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea persoanelor implicate, notează Poliția.

„Instituția noastră califică aceste acțiuni, așa cum a anunțat și ieri, drept tentativă de a compromite evenimentele organizate de Ziua Independenței Republicii Moldova și de a intimida cetățenii. Îndemnăm populația să ignore acest gen de mesaje și să sesizeze Poliția în caz că au recepționat astfel de mesaje”, se arată în comunicat.

NewsMaker a scris că jurnalista Daria Slobodcicova, a primit, la fel ca înainte de alegerile prezidențiale din 2024, un mesaj cu amenințări cu moartea. În mesaj se face apel la alegători să voteze pentru Maia Sandu „pentru a-și salva viața”.

Anterior, Poliția a îndemnat cetățenii să nu se lase influențați de „provocatori, exponenți ai grupurilor de influență din Federația Rusă”, care ar vrea să creeze dezordine în cadrul evenimentelor dedicate zilei Independenței R. Moldova.

Oamenii legii au publicat o înregistrare a unui mesaj vocal în care un bărbat explică „băieților” că trebuie să se întâlnească în centrul capitalei „pe la 16:40-16:30”, pentru „mini-protest”

În primăvara anului 2025, mai multe persoane publice au primit apeluri telefonice și mesaje în care au fost amenințați cu moartea.