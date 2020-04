Mărturiile unei femei care și-a îngropat mama decedată în condiții suspecte, iar ulterior s-a îmbolnăvit de COVID-19

La doar câteva zile după ce și-a înmormântat mama care a decedat în condiții suspecte în localitatea Crocmaz, Ludmila a observat că are febră și a apelat marți ambulanța, fiind transportată de la Șefan Vodă la Chișinău, unde i s-au prelevat probele pentru a fi testată. A doua zi, la 8 aprilie, femeia în vârstă de 51 de ani a aflat că este infectată cu noul tip de coronavirus. Vestea i-a fost anunțată după ce atât ea, cât și primarul localității insistaseră ca mama sa să fie testată post-mortem, pe motiv că fusese internată într-o secție de la spitalul raional Ștefan Vodă, unde fuseseră confirmate cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19, dar și unde a fost internată cea de-a șasea persoană decedată în R. Moldova din cauza noului virus.

Mama Ludmilei a decedat la 2 aprilie, după cinci zile de la externarea din spitalul raional. Potrivit Ludmilei, mama sa fusese internată în spital la 18 martie.

„Ea a avut pneumonie, iar la 26 martie a fost externată chiar dacă nu se simțea bine. Au externat-o pentru că erau cazuri confirmate în spital și au intrat în carantină. Nu au testat-o și nici nu ne-au preîntâmpinat că erau persoane infectate. Chiar și șeful secției era infectat”, ne-a povestit femeia.

Ludmila ne-a spus că a venit din Tiraspol în Crocmaz la 28 martie și a intrat în carantină, fiind alături de mama ei. La 2 aprilie, la nici o săptămână de când fusese externată din spital, mama sa a decedat.

„Am sunat medicul de familie și primarul și mi-au spus să nu fac nimic. Să o las așa cum este, că trebuiau să vadă, să vină să o testeze … Am stat așa și am așteptat. Ora 1, 2, 3, 4, 5, am sunat iar medicul și am întebat ce să fac. Mi-a zis să aștept. Am mai așteptat. A trecut ora 6, 7, 8, 9 și abia atunci a venit un polițist, îmbrăcat în costum de protecție, cu mască, cu ochelari, și a intrat și a făcut niște fotografii. A scris un protocol și mi-a dat o fișă de îndreptare la morgă. Mi-a spus să caut o mașină și să o duc la morgă. Eu l-am întrebat cum să o duc dacă sunt în carantină? Cum să ies din casă? Polițistul avea echipament, dar eu nu aveam nimic. L-am sunat pe primar și i-am spus. Cine putea atunci, la ora 9-10, să meargă cu mine la morgă? Eu nu știu cum s-a rezolvat atunci problema, știu că primarul a fost la Ștefan Vodă și a adus niște echipamente și au dus-o”, povestește femeia.