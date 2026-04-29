Livrarea gazelor naturale va fi sistată temporar în câteva localități din raionul Ialoveni
Consumatorilor din mai multe localități din raionul Ialoveni le va fi sistată temporar livrarea gazelor naturale, din cauza lucrărilor programate de înlocuire a unui tronson al rețelei de distribuție din orașul Sîngera, a anunțat S.A. „Energocom”.
Lucrările sunt executate de operatorul sistemului de distribuție SRL „Chișinău-Gaz” și au drept scop „asigurarea funcționării sigure și eficiente a sistemului de livrare a gazelor naturale”, potrivit unui comunicat de presă.
În acest context, sistările vor avea loc în perioada 4 mai 2026, ora 08:00 – 8 mai 2026, ora 20:00, pentru consumatorii din următoarele localități ale raionului Ialoveni: Puhoi, Țipala, Văratic, Budăi, Bălțați.
Pentru informații suplimentare, consumatorii sunt îndemnați să contacteze operatorul sistemului de distribuție SRL „Ialoveni-Gaz” la numerele de telefon:
– tel. (0268) 30262, 30275, 30316
– fax. (026) 30312
Furnizarea gazelor va fi reluată după ce lucrările programate de SRL “Chișinău-Gaz” vor fi finalizate.