LIVE Ședința Guvernului din 26 august: numiri la Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească și Agenția de Mediu

Miniștrii se întrunesc marți, 26 august, în ședință pentru a examina 30 de hotărâri de Guvern. Executivul urmează să aprobe eliberarea, de către Agenția Rezerve Materiale, din rezervele de stat, a alte 250 de tone de motorină către Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”.

Totodată, urmează să fie instituit un registru de stat al cazurilor de violență față de femei și violență în familie – VioData.

UPDATE 11:35 Guvernul va sprijini financiar dezvoltarea inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice în cadrul Moldova IT Park. Crearea unui Fond, în acest scop, a fost aprobată în ședința Cabinetului de miniștri.

Noul Fond va permite rezidenților Moldova IT Park să investească în domenii strategice precum inteligență artificială, securitate cibernetică, gov-tech, biotech, agri-tech, cloud sau robotică, se arată într-un comunicat de presă.

Fondul va fi gestionat de Administrația „Moldova IT Park”, iar selecția și monitorizarea proiectelor vor fi realizate printr-un Comitet de coordonare, care va asigura un proces „transparent și eficient”. Finanțarea Fondului de susținere a inovațiilor digitale se va realiza, în principal, din surse externe.

De asemenea, proiectul aprobat de Guvern include mai multe modificări care vor moderniza activitatea Moldova IT Park. Este vorba despre introducerea unor mecanisme administrative mai clare, a regulilor pentru evitarea blocajelor decizionale, actualizarea atribuțiilor Consiliului Parcului, digitalizarea completă a procesului de înregistrare și ajustarea regimului financiar.

Moldova IT Park are peste 2300 de rezidenți din 42 de țări, iar cifra de afaceri a companiilor a depășit 15 miliarde de lei în anul 2024, circa 90% din vânzări fiind realizate pe piețele externe. Numărul de angajați ai întreprinderilor este de peste 24 de mii de persoane.

UPDATE 11:30 Societatea cu răspundere limitată „Agrotek Park”, care are ca unic fondator Universitatea Tehnică din Moldova, va deține în următorii 30 de ani titlul de parc industrial specializat, destinat inovațiilor digitale în agricultură. Decizia cu privire la acordarea titlului a fost aprobată de Executiv.

Potrivit unui comunicat de presă, Parcul AgroTek va fi dezvoltat în campusul universitar de pe strada Mircești din Chișinău și va fi coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei, în parteneriat cu Guvernul și sectorul privat. Aici vor activa laboratoare de cercetare, companii internaționale și locale din domeniul tehnologic și agricol, startupuri inovatoare și instituții guvernamentale, care vor colabora pentru a sprijini sectorul agricol prin soluții avansate.

Se estimează că noul parc va genera circa 6 500 de locuri de muncă și va atrage peste 100 milioane de dolari în investiții.

Proiectul are drept scop transformarea agriculturii naționale prin tehnologii moderne, printre care robotică și automatizare, agricultură regenerativă și organică, agricultură verticală, nanotehnologie, precum și agricultură circulară pentru procesarea alimentelor și a deșeurilor agricole.

Investițiile estimate pentru renovarea infrastructurii sunt de aproximativ 40-50 milioane de euro și vor fi realizate etapizat pe parcursul a 5-7 ani. În primul an, pentru renovarea oficiilor și atragerea primilor rezidenți, sunt necesare până la 5 milioane de euro, sumă deja alocată de Banca Mondială. Proiectul va fi finanțat printr-un mix de resurse: bugetul de stat, fonduri europene și internaționale, precum și investiții private.

UPDATE 11:20 Pentru prima dată, R. Moldova va avea un mecanism unitar și modern care centralizează datele despre violența împotriva femeilor și violența în familie. Guvernul a aprobat Conceptul și Regulamentul Sistemului informațional „VioData”, elaborat de Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie (ANPCV) în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne.

UPDATE 10:43 Nicolae Strulea a fost numit în funcția de director adjunct la Agenția de Mediu. Acesta a asigurat până acum interimatul funcției.

am.gov.md

UPDATE 10:29 Liuba Gavrilița a fost numită în funcția de directoare adjunctă a Agenției Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească, din 28 august. Aceasta deține în prezent funcția de șefă a Direcției administrare instanțe judecătorești din cadrul Agenției.

Sursa: Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească/Facebook

Aceasta a fost angajată a Judecătoriei Strășeni și Agenției Administrarea Instanțelor Judecătorești, având o experiență de aproximativ 10 ani, potrivit ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.