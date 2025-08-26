În R. Moldova va fi lansat VioData – primul sistem informațional național dedicat combaterii violenței împotriva femeilor

Pentru prima dată, R. Moldova va avea un mecanism unitar și modern care centralizează datele despre violența împotriva femeilor și violența în familie. Guvernul a aprobat Conceptul și Regulamentul Sistemului informațional „VioData”, elaborat de Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie (ANPCV) în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne.

Conform unui comunicat de presă, prin această inițiativă, țara își îmbunătățește modul de răspuns la cazurile de violență și se aliniază la bunele practici europene, „confirmând angajamentul ferm de a proteja victimele și de a respecta drepturile omului”.

„VioData unește datele dezagregate într-o singură imagine clară: pentru ca instituțiile să nu mai intervină separat, ci împreună, în sprijinul femeilor și copiilor. Este o schimbare de paradigmă de la reacții fragmentate la un răspuns coordonat și bazat pe dovezi”, a declarat Viorica Țîmbalari, directoarea ANPCV.

Spre deosebire de sistemele existente, VioData are o abordare integrată și multisectorială, concepută ca o platformă colaborativă între autorități, instituții de ordine publică, justiție, sănătate, asistență socială și societatea civilă. Sistemul va fi punctul unic unde sunt colectate și analizate toate informațiile legate de violență, inclusiv datele din registrul de evidență a agresorilor. Poliția, instanțele, medicii și asistenții sociali vor avea acces comun la aceeași platformă digitală, ceea ce ar însemna „reacții mai rapide, intervenții coordonate și protecție mai sigură pentru victime”.

În același timp, VioData va genera date dezagregate, statistici oficiale, complete și comparabile cu cele europene, care vor sta la baza politicilor publice și a serviciilor sociale.

Potrivit ANPCV, sistemul va reduce birocrația prin rapoarte automate, va minimiza erorile în raportare și va arăta public cum sunt gestionate cazurile de violență, sporind transparența și încrederea în instituțiile statului.

„Impactul acestui sistem va fi resimțit deopotrivă de victime, de autorități și de întreaga societate. Victimele vor avea parte de intervenții mai rapide și mai bine adaptate situației lor. Autoritățile vor dispune de date clare și complete pentru a lua decizii eficiente. Iar societatea va câștiga mai multă transparență și siguranță în modul în care sunt gestionate aceste cazuri”, a adăugat Viorica Țîmbalari.

Crearea VioData răspunde angajamentelor asumate de R. Moldova prin ratificarea Convenției de la Istanbul, care, prin articolul 11 („Colectarea datelor și cercetarea”), obligă statele părți să colecteze date statistice relevante, fiabile și dezagregate privind cazurile de violență, pentru a fundamenta politici publice bazate pe evidențe. De asemenea, GREVIO, în rapoartele sale de evaluare, recomandă în mod constant consolidarea sistemelor naționale de colectare a datelor, asigurând caracterul lor dezagregat și comparabil, astfel încât să reflecte realitatea fenomenului și să permită intervenții eficiente.

Totodată, sistemul este parte a Programului național 2023–2027 pentru prevenirea și combaterea violenței față de femei și în familie și se aliniază la standardele Uniunii Europene privind drepturile fundamentale, egalitatea de gen și digitalizarea serviciilor publice.

Importanța acestui sistem este recunoscută și la cel mai înalt nivel strategic, fiind inclus în Programul Național de Aderare la UE (2025–2029) și parte a Agendei de reforme aferente Planului de Creștere al Republicii Moldova (2025–2027) – document aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025, care operaționalizează Growth Plan-ul UE pentru Moldova.