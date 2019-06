LIVE/ CSM examinează avizul Comisiei de la Veneția

Prim-ministra Maia Sandu și ministra Justiței, Olesea Stamate, sunt prezente astăzi, 25 iunie, la şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii.

09.15: Membrii CSM examinează avizul Comisiei de la Veneția.

09.10: Prim-ministra Maia Sandu, prezentă la ședință, a ținut un discurs despre importanța reformei în domeniul justiției.

„Dacă lucrurile nu se vor schimba, vom căuta o soluție prin Guvern și Parlament. Nu putem tolera atât nerespect față de lege și cetățeni, când toată țara strigă justiție, iar CSM se face că plouă”, a declarat Maia Sandu.

09.10: De la ședință lipsește Victor Micu, președintele CSM.