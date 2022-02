Iurie Podarilov, după ce Guvernul l-a demis din funcția de șef al IGP: „Conștientizam că vin pe o perioada nedeterminată de timp și am fost pregătit să părăsesc funcția în orice moment”

„Conștientizam că vin pe o perioada nedeterminată de timp și am fost pregătit să părăsesc funcția în orice moment. Astăzi, am decis de a depune mandatul la cererea personală fără a fi influențat de careva factori”, este reacția fostului șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP) Iurie Podarilov, după ce Guvernul a aprobat miercuri, 16 februarie, cererea sa de demisie din funcție.

Iurie Podarilov spune că, la numirea în funcția de șef al IGP, a fost conștient de faptul că va fi „o activitate extrem de dificilă, cu o rezistență puternică din partea factorilor umani care joacă necinstit”.

„Procesul de curățare a sistemului cu siguranță în cinci luni nu se realizează, însă pot să declar că imediat în perioada care urmează munca depusă în această perioadă va începe să ia un rezultat în favoarea angajaților de poliție. Am avut puțin timp pentru a aprecia pe toți cei care se dedică muncii titanice pe care o întreprind zilnic, să acord suportul celor ce au avut nevoie. Este regretabil că nu am avut timp suficient pentru obiectivul îndreptat la ridicarea esențială a salariilor și crearea condițiilor decente de muncă. Conștientizam că vin pe o perioada nedeterminată de timp și am fost pregătit să părăsesc funcția în orice moment. Astăzi, am decis de a depune mandatul la cererea personală fără a fi influențat de careva factori. Sănătate tuturor colegilor, în special în această perioadă pandemică, succese înalte și realizări frumoase. Stimați ofițeri, subofițeri și angajați ai IGP, vă mulțumesc pentru serviciu”, a spus fostul șef al IGP într-o postare pe pagina sa de Facebook.