Într-o localitate din Strășeni nu vor avea loc slujbe de pomenire la cimitir: „Este exclus orice Blajini”

Autoritățile locale din Vorniceni, raionul Strășeni, au decis să anuleze Paștele Blajinilor. Potrivit unui anunț plasat pentru informarea locuitorilor, în legătură cu evoluția pandemică, slujbele de pomenire la cimitirul din Vorniceni nu vor avea loc în zilele de 7-8 iunie, atunci când urmează să fie organizat Paștele Blajinilor.

Contactat de Ziarul de Gardă, primarul de Vorniceni, Vasile Tofan, ne-a comunicat că decizia respectivă a fost luată după ce mai mulți reprezentanți ai bisericii din localitate au fost plasați în carantină.

„Eu, ca președinte al Comisiei Situației Excepționale, sunt obligat să îmi onorez obligațiunile de funcție și trebuie să fiu atent. Am convenit că, dacă ceva, putem să facem Paștele Blajinilor prin august, dacă restricțiile ne vor permite. Acum nu putem organiza, este exclus orice Blajini”, spune primarul.

Vasile Tofan ne-a comunicat că în Vorniceni, până în prezent, doar cinci persoane au fost infectate cu COVID-19, iar altele 25 sunt în carantină.

„La noi cazurile nu au fost atât de grave. Noi am monitorizat să fie respectate regulile în unitățile comerciale. Avem și mașină de pompieri la Lozava și din când în când s-a efectuat igienizarea suprafețelor din fața instituțiilor, unităților comerciale, stațiilor de oprire etc. Și lumea a fost disciplinată. Au luat mai în serios lucrurile. Mult timp noi nici nu am avut cazuri și eram bucuroși”, precizează primarul.

În contextul în care numărul infectărilor rămâne a fi destul de mare zilnic, mai mulți primari au cerut autorităților să interzică la nivel național activitățile religioase în zilele de 7 și 8 iunie.

În acest an, printr-o decizie a Mitropoliei Moldovei, Paștele Blajinilor a fost amânat pentru zilele de 7 şi 8 iunie. În acest context, potrivit unei dispoziției a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică, în timpul organizării serviciilor divine de pomenire în cimitire va fi interzis consumul oricăror alimente și băuturi. Totodată, pentru a evita aglomerările, responsabilii de administrarea cimitirelor vor trebui să asigure intrare în cimitir a unui număr limitat de persoane.

Până la 4 iunie, în R. Moldova au fost confirmate 9018 cazuri de infecție cu noul coronavirus, dintre care 223 de cazuri în ultimele 24 de ore.