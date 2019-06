Institutul Oncologic explică de ce este defectat de câteva luni singurul aparat modern de radioterapie din R. Moldova

IMSP Institutul Oncologic anunță că punerea în funcțiune a acceleratorului liniar „Clinac” se va realiza în perioada apropiată. Reprezentanții instituției anunță că etapa de achiziție s-ar fi finalizat cu succes fiind desemnat furnizorul pieselor necesare, chiar dacă potrivit portalului achiziții.md procedura de achiziție nu a fost finalizată. Reacția a venit la scurt timp după publicarea articolului „De trei luni, singurul aparat modern de radioterapie din R. Moldova e defectat”.

„Acceleratorul Liniar Clinac DHX este un sistem complex foarte sofisticat și complicat în întreținerea tehnica și într-adevăr la moment unical în Republica Moldova. Pentru deservirea tehnica a acestui dispozitiv este nevoie în mod special de intervenția specialiștilor instruit și acreditat de uzina producătoare, în cazul nostru Varian Medical Systems SUA. Piesele defectate au fost identificate de către inginerii din SUA în colaborare cu Agentul Economi responsabil de mentenanța acestui dispozitiv. Din momentul defectării dispozitivului au fost îndeplinite toate acțiunile necesare, în termenii legislativi de achiziționare a pieselor. Concursul de achiziționare a pieselor a fost anunțat în mod de urgență, transparent și conform legilor achizițiilor publice cu identificare sumelor necesare, anterior neplanificate. Concursul de achiziție s-a finalizat cu succes este desemnat furnizorul pieselor necesare. Punerea în funcțiune a acceleratorului se va realiza în perioada apropiată de către intervenția inginerilor de la producătorul Varian din Statele Unite ale Americii. Ca alternativă pentru efectuarea radioterapiei în mod neîntrerupt, instituția noastră anul acesta a făcut tot posibilul pentru a beneficia de o sursa nouă de radiație Co-60 destinată aparatelor Teragam lucru care va îmbunătăți semnificativ, pe un termen de minim 5 ani, efectuarea tratamentului radioterapeutic. Sursa nouă de radiație Co-60 va fi livrată în țara noastră la finele lunii iulie. Sperăm foarte mult că în scurt timp Departamentul de radioterapie va avea avea o capacitate mai mare datorită unor proiecte internațional care sunt în derulare și negociere.” – se arată în răspunsul IMSP Institutul Oncologic

Potrivit platformei electronice achizitii.md, în prezent achiziționarea pieselor de schimb pentru Acceleratorul Linear Clinac nu este finalizată aceasta având statut de „calificare”, ceea ce semnifică că ofertele încă nu au fost revizuite.