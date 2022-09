INFOGRAFICE Monede virtuale și sisteme de generare a criptovalutei în valoare de peste 5 milioane de lei, sechestrate de ARBI în ultimii cinci ani

Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), R. Moldova are mecanisme eficiente de urmărire și indisponibilizare a bunurilor provenite din infracțiuni, indiferent de forma în care sunt păstrate. În ultimii cinci ani, pe lângă hârtii de valoare, imobile și terenuri agricole, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a sechestrat monede virtuale și sistemele de generare a criptovalutei în valoare de aproape cinci milioane de lei, susține CNA.

„În urma investigațiilor de identificare și recuperare a activelor infracționale, în ultimii cinci ani, ARBI a sechestrat aproape 5 mii de bunuri, valoarea cărora depășește suma de 5,6 miliarde de lei”, menționează reprezentanții CNA.

În afară de criptomonede și sisteme de generare a criptovalutei, Agenția a indisponibilizat bunuri în formă de acțiuni, creanțe și capital social în valoare totală de peste 2,1 miliarde de lei, dar și construcții de aproape 1,2 miliarde de lei.

Din 2017 și până în prezent a crescut numărul delegațiilor (împuterniciri transmise de către procurori și ofițeri de urmărire penală către Agenția Națională de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) pentru a efectua investigații financiare paralele), în total fiind emise 883 de delegații. Cele mai multe dintre ele au fost solicitate de Ministerul Afacerilor Interne – 235 la număr, de la Centrul Național Anticorupție au fost transmise 210 împuterniciri, Procuratura Anticorupție a expediat 170 de solicitări și Procuratura Pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale – 151 de cereri.

„Procesul de recuperare a bunurilor însușite prin infracțiune este foarte complex și implică efortul mai multor reprezentanți ai instituțiilor publice din țară: procuraturi specializate, instanțe judecătorești, instituții de urmărire penală, dar și altele”, notează CNA.

Pe toată durata procesului investigativ, ARBI este în drept să decidă înghețarea bunurilor infracționale identificate, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr.48/2017 din 30.03.2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, să acceseze gratuit bazele de date naționale în activitatea pe care o desfășoară și să înainteze acțiuni civile în interesele statului și ale persoanelor juridice.

În perioada 2019-2021, în bugetul de stat au ajuns doar 11,9 milioane de lei de pe urma sechestrelor aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, nu 30,7 de milioane de lei, așa cum reiese din datele prezentate anterior de Ministerul Finanțelor, în urma unei solicitări de informații a Ziarului de Gardă.

Informația se regăsește într-un răspuns oficial oferit de către Serviciul Fiscal de Stat în contextul anchetei publicate anterior de ZdG în care am constat că deși Agenția indisponibilizează anual bunuri de miliarde, în bugetul de stat ajunge sub 1% din valoarea acestora.

Serviciului Fiscal ne-a explicat că în timp ce datele oferite de ei se referă doar la încasările la bugetul de stat din contul activității Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, informațiile oferite de minister se referă la „încasările la buget de la vânzarea bunurilor confiscate în baza tuturor articolelor din Codul penal, Codul contravențional, Codul Civil ș.a.”.

În cadrul anchetei Sechestre de miliarde vs confiscări de sub 1%. Cum am aflat, timp de cinci luni, câți bani (nu) ajung în bugetul de stat, după sechestrele anunțate de ARBI publicată de ZdG la începutul lunii mai, am arătat că în bugetul de stat, conform Ministerului Finanțelor (MF), în ultimii patru ani, a ajuns o sumă infimă de pe urma sechestrelor aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) – 0,71% din suma totală a sechestrelor aplicate în aceeași perioadă.

După publicarea anchetei, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) ne-a oferit însă alte cifre, de aproape trei ori mai mici decât cele furnizate de către Minister. SFS este o instituție subordonată MF. Autoritatea fiscală are însă atribuții de a ține evidența, de a evalua și de a vinde bunurile sechestrate de instituțiile statului.

11,9 milioane de lei, bani care au ajuns în buget de pe urma sechestrelor aplicate de ARBI în perioada 2019-2021

MF ne informa că, în 2019, suma ajunsă în buget din contul sechestrelor vândute a fost de circa 14,3 milioane. Datele SFS arată că, de fapt, suma ar fi de două ori mai mică și nu depășește 6,2 milioane de lei. În 2020, datele MF arătau că în bugetul de stat ar fi ajuns circa 7,3 milioane de lei din contul confiscărilor, iar potrivit SFS, suma este de aproximativ 2 milioane de lei.

Anul trecut, circa 9 milioane de lei ar fi fost virați în bugetul de stat din contul confiscării sechestrelor aplicate de ARBI, anunța MF. Datele SFS arată că ar fi vorba despre doar 3,7 milioane de lei. Astfel, în ultimii trei ani, în contul statului au ajuns doar 11,9 milioane de lei, nu 30,7 milioane, așa cum arată datele prezentate de MF.

