În câteva raioane, copiii cu cerințe educaționale speciale vor beneficia de sprijin oferit de echipe mobile. MEC: „După etapa de pilotare, modelul urmează a fi extins la nivel național”

Copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile mici din mediul rural vor beneficia, în premieră, de asistență psihopedagogică direct în instituțiile în care învață. Sprijinul va fi oferit de echipe mobile specializate, lansate în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP) și UNICEF Moldova. Programul este pilotat până la 31 decembrie 2025 în raioanele Drochia, Soroca și Cahul, transmite printr-un comunicat de presă Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Potrivit MEC, fiecare echipă mobilă este formată dintr-un psiholog, psihopedagog și logoped, iar la necesitate și dintr-un pedagog. Specialiștii vor vizita periodic școlile, conform unui orar prestabilit. Totodată, echipele vor acorda consiliere părinților și asistență metodologică cadrelor didactice, pentru a îmbunătăți procesul educațional și incluziunea elevilor.

„Echipele mobile vor aduce mai aproape serviciile de asistență psihopedagogică de copiii care au nevoie de sprijin, oferindu-le șansa de a se dezvolta armonios și de a-și valorifica potențialul unic”, susține Inga Grosu, consultant principal în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

MEC mai precizează că echipele mobile sunt dotate cu materiale didactice, sportive și jocuri educaționale, iar activitatea lor se va desfășura în cadrul Centrelor de resurse pentru educație incluzivă sau în alte spații special amenajate de instituțiile de învățământ. După etapa de pilotare, modelul urmează să fie extins la nivel național.

„Prin echipele mobile, vom oferi sprijin specializat direct la fața locului, astfel încât copiii din școlile mici de la sate să nu fie nevoiți să aștepte sau să parcurgă distanțe mari pentru a primi ajutorul de care au nevoie. Fiecare intervenție timpurie poate schimba parcursul vieții unui copil”, menționează Virginia Rusnac, directoarea Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică.

Ministerul adaugă că serviciile oferite vor contribui la promovarea incluziunii educaționale, la prevenirea abandonului școlar și la intervenții în cazuri de violență sau traumă psihologică. Acestea vor putea fi solicitate de instituțiile de învățământ, părinți, autorități locale, prestatori de servicii sociale și alte organizații din domeniul protecției copilului.

„Echipele mobile au un rol determinant în prevenirea excluziunii educaționale și sociale, fiind un liant între copil, familie, școală și comunitate. UNICEF sprijină dezvoltarea acestor servicii pentru a promova o educație incluzivă de calitate și pentru a întări capacitățile specialiștilor din domeniu”, afirmă Galina Bulat, coordonatoare de programe de educație în cadrul UNICEF Moldova.

Conform comunicatului, inițiativa face parte din programul „Promovarea educației de calitate și a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți”, implementat de UNICEF și UNDP, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.