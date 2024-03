Iluminare cu năbădăi la Cozești: Autoritățile locale, suspectate că ar fi compromis un concurs pentru achiziționarea lucrărilor de instalare a sistemului de iluminat stradal 

Autoritățile Publice Locale (APL) din comuna Grigorăuca, raionul Sîngerei, sunt suspectate că au compromis un concurs pentru achiziționarea lucrărilor de instalare a sistemului de iluminat stradal prin descalificarea a două oferte, fără să ofere justificări agenților economici. În consecință, Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor (ANSC) a anulat procedura de achiziție și a obligat primăria să reevalueze ofertele. Primăria însă a ales același agent economic. Proiectul face parte din Programul Național „Satul European Express”, notează moldovacurata.md.

În luna august 2023, Primăria comunei Grigorăuca, Sîngerei a anunțat un concurs public prin care a solicitat oferte pentru efectuarea lucrărilor de instalare a iluminatului public în satul Cozești, cu valoarea estimativă de 375 de mii de lei fără TVA. Criteriul de atribuire a ofertei câștigătoare a fost cel mai mic preț. La concurs au participat trei agenți economici, iar câștigătoare a fost declarată oferta „Euro VL Construct”, cu o valoare de 291 de mii de lei, fără TVA, Oferta firmei „EnergoLED” SRL, care a prezentat prețul de 192 200 de lei, și a companiei „Zepto” SRL, care a propus 320 de mii de lei (ambele fără TVA), au fost respinse. Procedura de achiziție a fost desfășurata de autoritate cu aplicarea licitației electronice, care potrivit Legii cu privire la achizițiile publice, are loc în 3 runde de negociere. În cadrul acestui concurs public, ofertanții au posibilitatea să reducă prețul inițial al ofertei. După revizuire, firma „Zepto” SRL a oferit suma de 140 de mii de lei, iar „EnergoLED” – circa 180 de mii de lei.

Firma „EnergoLED” nu a fost de acord cu decizia membrilor grupului de lucru și a contestat-o la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor (ANSC), argumentând în sesizare că oferta a fost respinsă fără un motiv întemeiat.

La rândul său, Primăria Grigorăuca a explicat la ANSC că cele două oferte au fost descalificate, deoarece operatorii economici nu și-au justificat ofertele mici prezentate a doua oară:

După analizarea tuturor explicațiilor primite de la părți, ANSC a emis în luna octombrie 2023 o decizie prin care a anulat decizia de atribuire a contractului de achiziții publice și a obligat primăria comunei Grigorăuca să reevalueze oferta „Energoled” SRL. În decizia Agenției se menționează că înainte de a decide respingerea ofertei, autoritatea contractantă urma să solicite justificarea prețului aparent anormal de scăzut și, în consecință, să examineze efectiv justificarea prezentată de operatorul economic. „Orice decizie pe marginea unei oferte avantajoase economic trebuie să fie fundamentată legal și justificată temeinic”, se spune în documentul ANSC.

Primăria însă a reevaluat oferta și a ales același agent economic câștigător, firma „Euro VL Construct”. Veaceslav Postolachi, administratorul firmei „EnergoLED”, care a contestat decizia, a declarat pentru portalul MoldovaCurata.md că autoritatea contractantă nu a ținut cont de faptul că licitația este electronică și că ofertantul poate prezenta preţuri noi ale ofertei. El a precizat că, în opinia sa, „cea mai mare ilegalitate” ar fi că în localitatea Cozești instalarea corpurilor de iluminat începuse chiar dacă procedura era în proces de examinare la ANSC. Potrivit lui, anume acesta ar fi motivul de ce după reevaluare a fost aleasă aceeași companie.

Consilierul local din Grigorăuca, Radu Luca, a confirmat că primarul a permis să fie instalate corpurile de iluminat înainte ca ANSC să examineze contestația. „Patru kilometri de linie și 40 de felinare. Ei puneau felinarele fără să fie încheiat contractul. Am cerut de la primar contractul atunci când lucrările se desfășurau la Cozești, dar nu mi l-a dat. Primarul spunea prin sat că becurile să fie puse, că el se va înțelege cu consilierii”, a menționat Radu Luca.

Pe de altă parte, primarul din Grigorăuca, Anatoli Hajevschi, nu a vrut să ne ofere detalii despre concurs, refuzând să spună dacă lucrările au fost făcute înainte de semnarea contractului.

La rândul său, Nicolae Ciubuc, managerul de proiect la „Euro VL Construct” SRL, firma care a instalat sistemul de iluminare, a negat că ar fi îndeplinit lucrările înainte de a fi semnat contractul.

„Noi am primit scrisoare că suntem câștigători la procedura dată. Peste o perioadă, am primit o scrisoare de la Agenția de Soluționare a Contestațiilor precum că suntem în procedura de contestații. Înainte de participare la licitații, am solicitat de la furnizori prețul la materiale, apoi am calculat salariile și s-a format costul serviciilor”, a explicat Nicolae Ciubuc. El a mai adăugat că lucrările au fost efectuate doar după semnarea contractului și nu înainte.