Guvernul alocă 100 de milioane de lei fermierilor afectați de intemperii. Un sat din raionul Rîșcani va primi 510 mii de lei pentru reparația grădiniței și locuințelor afectate de ploi torențiale

Fermierii ai căror terenuri au fost afectate de înghețurile târzii din primăvara acestui an, sau de intemperiile din luna iulie, vor beneficia de ajutor financiar din partea Guvernului. Comisia pentru Situații Excepționale (CSE), prezidată de premierul Dorin Recean, a aprobat miercuri, 10 septembrie, alocarea sumei de 100 de milioane de lei din fondul de intervenție a Guvernului, conform unui comunicat de presă.

Banii vor fi distribuiți agricultorilor afectați de înghețuri la cultura de sfeclă de zahăr și la plantațiile perene. De asemenea, o parte din sumă va fi utilizată pentru compensarea pagubelor la vița-de-vie, cauzate de furtuna din raionul Cahul din perioada 21-22 iulie al anului 2025.

„Venim în ajutorul fermierilor – banii vor fi direcționați către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pentru a oferi despăgubiri celor care au fost afectați de intemperii. Guvernul are grijă de oamenii săi și de roada muncii acestora”, a menționat premierul Dorin Recean.

Regulamentul cu privire la stabilirea modului de acordare a mijloacelor financiare pentru fermierii afectați de consecințele înghețurilor și a furtunii va fi elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și prezentat spre aprobare Guvernului.

Tot astăzi, membrii CSE au decis să aloce 510 de mii de lei pentru reparația acoperișului grădiniței creșă „Alunelul” din satul Aluniș, raionul Rîșcani, și compensarea pagubelor cauzate fondului locativ. Daunele au fost produse în urma ploilor torențiale din luna iulie. Grădinița a beneficiat de investiții în cadrul Programului „Satul European” – circa 1,5 milioane de lei, bani cu care a fost construită o anexă la blocul alimentar, care a fost finisată și dată în exploatare în luna mai 2023 .