Gunoiștea dintr-un sat din Ștefan Vodă, transformată în zonă de agrement cu piscine încălzite

Locuitorii satului Căplani din raionul Ștefan Vodă au fost premiați la Gala „Moldova Eco Energetică”, după ce au transformat gunoiștea din regiune în parc de odihnă cu bănci, teren de joacă și două bazine cu apă caldă, explorând potențialul a 20 de izvoare descoperite în anii 1450.

Primăria satului Căplani, raionul Ștefan Vodă a fost desemnată câștigătoare a competiției ,,Moldova Eco Energetică 2023” la categoria ,,Cel mai bun proiect în domeniul energiei termice regenerabile în clădirile publice – colectoare solare geotermale, aerotermale și biocombustibili”, în cadrul căruia s-a creat centru turistic „Porțile Raiului” – cartea de vizită a localității rurale.

„Totul a început de la o gunoiște. Cu cinci ani în urmă, aici era un dezastru. Am curățat zona împreună cu elevii de la școala din sat, dar au venit în ajutor și alți săteni. E foarte frumos aici, iar în special vara, lumea vine și se odihnește. Vin și cei din satele învecinate: Olănești, Caragasani, Vulcănești, Palanca, Tudora, Crocmaz și altele”, menționează angajata Primăriei Căplani, Claudia Voloh .

Proiectul a demarat în anul 2022, iar autoritățile locale spun că nu necesită resurse financiare suplimentare pentru întreținerea locului. Aceștia intenționează să folosească panouri solare și pentru iluminatul stradal.

„În acest centru turistic, noi am creat 100 de locuri de odihnă. Apa de la izvoare și era rece și s-a pus întrebarea cum să facem ca să fie caldă. Am implementat prin AIPA (Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, n. red.) un proiect de 270 de mii de lei, care ne-a permis să instalăm tuburi solare. Apa de la izvoare merge prin tuburi solare, se duce în prima piscină, apoi în a doua și ea e caldă, chiar fierbinte. Astfel, am rezolvat problema. Cheltuielile au fost efectuate la prima etapă, când au fost procurate tuburile solare pentru cele două piscine. Acum, întreținerea lor nu ne costă nimic.

(…) Tineretul vine și noaptea. Iar noi ne gândim să punem panouri solare pentru iluminarea de noapte. Astfel, energia care se cheltuie, inclusiv la Casa meșterului popular și la Casa muzeu atunci când facem bucate, să fie de la panourile fotovoltaice”, primarul din Căplani, Valeriu Tabunșcic.