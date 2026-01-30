Grădinițele din Chișinău vor lucra până la ora 16:00

Grădinițele din municipiul Chișinău vor funcționa după un program redus vineri, 30 ianuarie, și luni, 2 februarie, a anunțat Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei Chișinău.

Potrivit deciziei, în cele două zile, instituțiile preșcolare își vor încheia activitatea la ora 16:00.

„Măsura este una preventivă și a fost luată din cauza riscului sporit de formare a poleiului și ghețușului, precum și a înrăutățirii condițiilor de trafic”, au explicat autoritățile.

Autoritățile locale precizează că, la necesitate, în fiecare grădiniță, vor fi organizate grupe de serviciu pentru copiii ai căror părinți nu pot ajunge la timp.

Totodată, școlile din municipiul Chișinău desfășoară, de la începutul acestei săptămâni, lecțiile în format online.

Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a anunțat pe 29 ianuarie că a propus Guvernului „examinarea posibilității” de reducere a zilei de muncă pentru vineri, 30 ianuarie, intervalul urmând a fi stabilit de fiecare instituție, în funcție de specificul activității. Decizia a fost luată „în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie”.

Potrivit prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, pe întreg teritoriul R. Moldova se vor menține condiții meteo nefavorabile, cu cer predominant noros, precipitații slabe sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, precum și risc sporit de formare a poleiului și ghețușului pe drumuri. Temperaturile aerului vor înregistra o scădere treptată, valorile devenind negative inclusiv pe parcursul zilei, iar în intervalul 31 ianuarie – 2 februarie minimele nocturne vor coborî semnificativ, „ceea ce poate conduce la înrăutățirea condițiilor de trafic, reducerea vizibilității și creșterea riscurilor pentru populație”.