Ghețușul a blocat intervenția pompierilor la Ulmu. În timpul deplasării, o autospecială a derapat și s-a lovit de un microbuz cu 23 de pasageri

Din cauza ghețușului, patru autospeciale ale pompierilor nu au ajuns la timp la fața locului pentru a stinge un incendiu în localitatea Ulmu. Mai mult, pe parcursul deplasării o autospecială de intervenție a derapat de pe traseu în apropiere de localitatea Ulmu și a ajuns pe acostament, iar un microbuz cu 23 de pasageri la bord a deraiat de pe traseu și s-a lovit de autospeciala de intervenție. În urma accidentului 5 persoane au suportat traumatisme.

În cele din urmă, la locul accidentului din apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, a ajuns o ambulanță de tip victim multiple a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) al IGSU pentru acordarea suportului medicilor și a îngrijirilor necesare victimelor, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Pe data de 5 februarie 2026, a izbucnit un incendiu dimineața într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat a ora 04:08. În mod de urgență echipajele salvatorilor și pompierilor au fost trimise pentru stingere, însă din cauza condițiilor meteo caracterizate de polei și ghețuș nici o autospecială din cele patru nu au putut ajunge la destinație.

În urma accidentului 5 persoane au suportat traumatisme. Pompierii au reușit să evacueze toți pasagerii și să acorde primul ajutor oamenilor care au suferit traumatisme, iar ulterior odată cu venirea echipajelor medicale aceștia au primit îngrijiri de rigoare.

Salvatorii au transportat sinistrații pe brancarde până la UTV-urile din dotarea IGSU, care îi deplasează către ambulanțe, întrucât traseul este impracticabil. Menționăm că starea victimelor este satisfăcătoare, toate persoanele fiind conștiente.

În zonă sunt antrenate 13 autospeciale ale IGSU, cu un efectiv de 38 de salvatori și pompieri, iar angajații IGSU gestionează în forță situația creată în urma accidentului.