FOTO Patru membri de familie ai unor cetățeni moldoveni, evacuați din Fâșia Gaza, au ajuns în R. Moldova

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță sâmbătă, 25 octombrie, că patru membri de familie ai unor cetățeni moldoveni evacuați din Fâșia Gaza au ajuns în siguranță în R. Moldova.

Operațiunea de evacuare a fost realizată în cooperare strânsă cu autoritățile Regatul Hașemit al Iordaniei, Statului Israel, precum și cu implicarea organizațiilor internaționale umanitare, se spune într-un comunicat al Ministerului.

„Ministerul Afacerilor Externe aduce sincere mulțumiri tuturor diplomaților implicați, reprezentanților Crucii Roșie, colegilor Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, partenerilor internaționali și autorităților care au contribuit la desfășurarea în siguranță a acestei misiuni umanitare complexe”, subliniază Ministerul.

Sursa foto: MAE

Conform unui raport al ONU, peste 250 de mii de persoane au fost strămutate din orașul Gaza în luna septembrie. Alte zeci de mii sunt forțate să părăsească zilnic casele și adăposturile improvizate în fața unei noi ofensive israeliene.