FOTO/ Cum arată conceptul Dacia Bigster care va deveni al doilea SUV din gama producătorului auto. Primele informații despre viitorul SUV românesc

Dacia a prezentat joi primele imagini cu conceptul Bigster care, când va intra în fabricație, va deveni primul model Dacia de clasa C, având o lungime de 4,6 metri. Dacia spune că, în afară de mașina electrică Spring, alte trei modele vor intra în gamă până în 2025, iar Renault a decis să strângă legăturile între mărcile Dacia și Lada fiindcă au multe în comun, scrie Hotnews.

Ce spune Dacia despre Bigster:

„Conceptul Dacia Bigster, un aer cool în Segmentul C

Sub numele Bigster, Dacia prezintă conceptul unui model SUV de 4,6 metri lungime, robust, spațios și perfect adaptat pentru escapadele în aer liber. Acest SUV prefigurează soluția propusă de Dacia pentru un vehicul de segment C accesibil la prețul unui model din segmentul inferior.

Conceptul Dacia Bigster exprimă viitoarea evoluție a mărcii. Este un vehicul care oferă ceea ce este esențial, evocând spiritul de aventură și aducând în plus o tușă „cool”. Bigster este dovada faptului că un vehicul accesibil poate fi și atractiv. Noi, cei de la Dacia, credem acest lucru iar dovada este conceptul prezentat azi.

Conceptul Bigster încorporează valorile de simplitate, onestitate și autenticitate specifice mărcii Dacia, care au generat în timp în rândurile clienților săi sentimentul apartenenței la o comunitate specială.Proporțiile conceptului Dacia Bigster sunt în egală măsură contemporane și atemporale. Liniile sale simple, lipsite de artificii estetice inutile, inspiră robustețe.

Nu doar dimensiunile exterioare sunt generoase în cazul conceptului Dacia Bigster. Interiorul este la rândul său foarte primitor, fiind printre cele mai spațioase din acest segment. Semnătura luminoasă în formă de Y este de acum mai amplă, accentuând aspectul robust specific modelelor SUV. Un aspect pus și mai mult în valoare de culoarea verde închis a caroseriei.

Conceptul Bigster nu încorporează artificii de design, precum elementele cromate sau ornamentele cu aspect de aluminiu. Avem de a face cu un SUV autentic, opțiunea asumată în acest caz fiind cea a utilizării de piese din material plastic reciclat pentru toate protecțiile laterale.Anticipând un viitor model reprezentativ al gamei Dacia, Conceptul Bigster poate fi echipat cu motorizări alternative și hibride, asigurând astfel adaptarea permanentă atât la nevoile clienților, cât și la evoluția reglementărilor în domeniul auto.

Conceptul Bigster ilustrează spiritul Dacia – libertatea de deplasare care oferă clienților posibilitatea de a trăi experiențe unice, adevărate și simple. Dacia răspunde astfel, mai mult decât oricând, nevoilor și aspirațiilor reale ale clienților săi, îmbinând oferta unei achiziții raționale cu designul atrăgător“, se arată în prezentarea noii mașini.

Despre strategia Dacia și parteneriatul cu Lada

Cu ocazia prezentării de către Groupe Renault a planului său strategic Renaulution, marca Dacia și-a prezentat strategia pentru următorii cinci ani.



,,Prin crearea noului business unit Dacia-Lada, Dacia își va spori eficiența și competitivitatea și își va extinde atât prezența pe piețele externe cât și gama de modele, prin abordarea segmentului C”, spune compania.

Ce își propune compania:

• O abordare design to cost disciplinată în dezvoltarea modelelor;

• Un business unit Dacia-Lada dedicat, beneficiind de avantajele apartenenței la un grup auto global în special prin accesul la tehnologii specifice, fapt care va maximiza sinergiile și utilizarea de componente carry over;

• Utilizarea de către Dacia și Lada a platformei CMF-B a Alianței, o platformă competitivă și foarte flexibilă, care va permite reducerea de la 4 la 1 a numărului de platforme și de la 18 la 11 a diversității de caroserii;

• Unele vehicule bazate pe această platformă vor putea fi echipate cu motoare funcționând cu surse de energie alternativă sau hibride, în conformitate cu evoluția reglementărilor și răspunzând așteptărilor clienților;

• O gamă competitivă, extinsă și modernizată. După lansarea noilor Logan și Sandero precum și a modelului Spring – automobilul de oraș 100% electric cel mai accesibil din Europa – alte 3 modele se vor alătura gamei până în 2025;



Viitorul Dacia Bigster promite aceeași experiență off-road, combinată cu „o experiență simplă, unică și adevărată”. Prețul va respecta filosofia Dacia și va face din Bigster „o achiziție rațională cu un design atrăgător”.